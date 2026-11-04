Chăm sóc sức khỏe người dân vùng cao Lào Cai góp phần giảm nghèo bền vững

Năm 2026, ngành y tế tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tiếp tục được duy trì, tỷ lệ người dân được khám đạt 94,5%, tạo điều kiện đẩy mạnh quản lý sức khỏe và phát hiện sớm bệnh tật ngay tại cộng đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đã ký hợp đồng với các trạm y tế xã Tân Hợp, Mỏ Vàng và Phong Dụ Hạ để khám sàng lọc cho người cao tuổi và trẻ em. Ảnh Đức Mậu

Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm, an toàn thực phẩm, dân số và trợ giúp xã hội được duy trì, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch. Công tác nhân lực, đào tạo được chú trọng, từng bước giúp các đơn vị khắc phục tình trạng thiếu người, nhất là ở tuyến y tế cơ sở; chuyển đổi số, bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu tiếp tục được đẩy mạnh.

Khám sàng lọc chongười dân đầyđủ

Trong năm, ngành y tế đã tổ chức nói chuyện chuyên đề nâng cao chất lượng dân số tại 21 xã với 1.050 người tham gia; 9 buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho 7.820 học sinh, giáo viên. Ngành cũng in, cấp phát 327 quyển tranh lật về tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn và 3.989 cuốn hỏi đáp về bệnh Thalassemia cho 16 xã vùng III khu vực Yên Bái cũ và các địa bàn triển khai nội dung hỗ trợ phòng, chống bệnh Thalassemia thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ở cấp cơ sở, Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc và chất lượng dân số đạt nhiều kết quả. Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại sáu xã Đông Cuông, Xuân Ái, Mậu A, Lâm Giang, Châu Quế và Phong Dụ Thượng.

Tính đến ngày 30/10/2026, đã có khoảng 13.000/14.100 người được khám, sàng lọc, đạt 92,2% kế hoạch, vượt tiến độ đề ra; ước đến hết tháng 11/2026 đạt 100%. Trước đó, Trung tâm tập huấn nâng cao năng lực tư vấn, khám sức khỏe người cao tuổi cho 48 nhân viên y tế thôn bản, và xây dựng kế hoạch phối hợp với các Trạm Y tế tổ chức 24 buổi truyền thông phòng, chống bệnh Thalassemia trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Ông Cao Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, cho biết: “Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các Trạm Y tế xã để triển khai các nội dung thuộc Chương trình MTQG theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Trung tâm tập trung hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với nội dung cải thiện dinh dưỡng, và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là Dự án 7”.

Trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các Trạm Y tế triển khai hoạt động cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang nuôi con bú và trẻ em, đặc biệt là trẻ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đã có 450 bà mẹ có con dưới 2 tuổi được tư vấn dinh dưỡng. Trong 2.438 trẻ dưới 16 tuổi được khảo sát, 392 trẻ dưới 5 tuổi được cân đo, đạt 98,2%; 1.917 trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi được cân đo, đạt 99,3%. Nhờ phát hiện sớm và tư vấn, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng hằng năm giảm 0,5%. Trung tâm đã mua và cấp chế phẩm dinh dưỡng cho 100% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Các Trạm Y tế cũng tổ chức đợt uống Vitamin A và tẩy giun định kỳ tại 9 xã, dự kiến có 9.499 trẻ được bổ sung Vitamin A và 7.793 trẻ được tẩy giun.

Nâng cao hơn nữa chất lượng dân số

Về kinh phí, nguồn năm 2025 chuyển sang năm 2026 đã giải ngân 17.445.800 đồng, đạt 100% kế hoạch; kinh phí năm 2026 giải ngân đạt 90,4%, ước đến hết tháng 11 đạt 100%. Dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn. Ông Cao Ngọc Thắng chia sẻ: “Khó khăn trong giai đoạn hiện nay là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng, nhân sự có thay đổi, có thời điểm việc tham mưu triển khai của một số Trạm Y tế xã chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, kinh phí được phê duyệt cấp về đơn vị muộn nên tiến độ giải ngân nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn chậm. Một bộ phận người dân chưa tự giác đi khám, phải thông báo nhiều lần, dẫn đến hiệu quả khám có buổi chưa cao”.

Các cụ già cao tuổi vùng cao tỉnh Lào Cai được y bác sĩ tới tận nhà thăm khám.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Trạm Y tế và các đơn vị liên quan; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em; tăng cường khám sàng lọc cho người cao tuổi; nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh Thalassemia và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đơn vị cũng sẽ lồng ghép truyền thông dinh dưỡng trong các đợt khám sức khỏe học sinh, tiêm chủng mở rộng, cấp phát vi chất dinh dưỡng và khám chữa bệnh tại Trạm Y tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên đang nỗ lực đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đến gần người dân hơn, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện thể trạng, tầm vóc của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.