Chăm sóc sức khỏe người dân ở cơ sở

Đông đảo người dân đến khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Điểm Y tế Đông Sơn, xã Phú Nghĩa.

Với khoảng 9,2 triệu người thuộc diện thụ hưởng, chương trình đòi hỏi sự tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, hướng tới chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe toàn dân.

Theo kế hoạch, người dân sinh sống tại Hà Nội, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác thực thông tin qua VNeID thuộc diện thụ hưởng chính sách. Thành phố phân chia người dân thành 5 nhóm để tổ chức khám phù hợp. Để triển khai, ngành y tế đã phân công 44 bệnh viện, phòng khám đa khoa hỗ trợ 126 trạm y tế xã, phường; đồng thời bố trí 7 bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Chương trình được thực hiện từ ngày 1/7 đến 15/12/2026, với mục tiêu tất cả người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Tại xã Phú Nghĩa, ngay trong ngày đầu triển khai chương trình, tại Điểm Y tế Đông Sơn đã tổ chức khám sức khỏe cho 570 người. Để phục vụ số lượng lớn người dân, chính quyền địa phương phối hợp đội ngũ y tế, cán bộ các thôn, đoàn viên, thanh niên và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, phân luồng và sắp xếp khu vực chờ. Người dân được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, cập nhật thông tin, thực hiện các bước khám theo quy trình.

Đáng chú ý, buổi khám được bố trí từ 14 đến 20 giờ, tạo điều kiện cho người lao động, kinh doanh, buôn bán tham gia. Ông Nguyễn Hữu Thái ở thôn Phù Yên chia sẻ: “Các bác sĩ, nhân viên y tế khám chu đáo, hướng dẫn tận tình, cán bộ địa phương, đoàn viên đón tiếp nhiệt tình. Tôi mong xã sẽ tiếp tục tổ chức những đợt khám sức khỏe như thế này để đông đảo mọi người được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Theo mô hình hoạt động mới từ ngày 1/1/2026, Trạm Y tế xã Phú Nghĩa có 5 điểm y tế, gồm: Đông Sơn, Thanh Bình, Đông Phương Yên, Trung Hòa và Quan Châm. Việc duy trì mạng lưới điểm y tế giúp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần các khu dân cư, giảm khoảng cách đi lại, tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Trạm y tế cũng là đầu mối phối hợp chính quyền địa phương, các thôn và cơ sở y tế được phân công hỗ trợ để tổ chức khám, tiếp nhận và theo dõi người dân.

Ở xã Ô Diên, công tác chuẩn bị cho chương trình khám sức khỏe được triển khai từ tháng 6/2026 thông qua việc rà soát thông tin dân cư, lập danh sách người thuộc diện khám và đăng ký nhu cầu khám. Trạm Y tế xã phối hợp các lực lượng ở cơ sở thu thập số định danh cá nhân, thông tin liên hệ và tình trạng sức khỏe ban đầu phục vụ việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Hiệu quả của chương trình khám sức khỏe định kỳ không chỉ được đo ở số lượng người được khám, mà quan trọng hơn là những vấn đề sức khỏe được phát hiện và xử lý sau khi khám.

Những người có dấu hiệu bệnh cần được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, người mắc bệnh mạn tính cần được quản lý tại trạm y tế, trường hợp cần thiết được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra, điều trị. Việc tiếp tục theo dõi và chăm sóc sau mỗi đợt khám sẽ quyết định hiệu quả thực chất của chương trình, giúp người dân chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tổ chức khám sức khỏe tại các địa bàn còn lại, bảo đảm ngày càng nhiều người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú, giúp họ phát hiện sớm bệnh lý âm thầm để điều chỉnh lối sống, về dinh dưỡng, tập luyện và sinh hoạt khoa học để phòng ngừa bệnh tật cho bản thân và gia đình”.

Khi hoạt động khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe được duy trì liên tục, chính sách khám sức khỏe định kỳ sẽ phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.