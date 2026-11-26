Khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại Hà Nội. ảnh: Minh Quyết

Tại xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh), bác sĩ, nhân viên trạm y tế đến tận nhà thăm khám cho người cao tuổi già yếu, hạn chế vận động. Ngoài kiểm tra huyết áp, nhịp tim và đánh giá sức khỏe, nhân viên y tế còn hướng dẫn người thân cách chăm sóc, theo dõi và nhận biết dấu hiệu bất thường. Hoạt động được triển khai cùng chương trình sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng.

Theo BSCKI Phạm Thị Đào - Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Thực, khám sàng lọc giúp phát hiện sớm, quản lý bệnh mạn tính và hạn chế biến chứng. Với người cao tuổi sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cán bộ y tế chủ động đến tận nơi thăm khám, tránh bỏ sót trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Kết quả khám được ghi nhận để phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài.

Tại xã Quốc Oai (Hà Nội), cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tận dụng hạ tầng trạm y tế, bước đầu có khả năng phục vụ khoảng 50 người mỗi ngày. Cơ sở tổ chức tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, luyện tập thể chất và sinh hoạt cộng đồng. Tại phường Tây Hồ (Hà Nội), điểm Trạm Y tế Quảng An cũng được sử dụng để chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn dùng thuốc, vận động trị liệu và theo dõi các chỉ số sức khỏe. Các mô hình góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc thể chất, tinh thần, duy trì giao tiếp xã hội, đồng thời giúp người cao tuổi tiếp tục sống cùng gia đình.

Theo ông Đinh Hồng Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm 16,3% dân số. Trước tốc độ già hóa nhanh, phương thức chăm sóc phải chuyển từ chờ người dân mắc bệnh mới điều trị sang chủ động phòng ngừa, quản lý sức khỏe thường xuyên. Trong đó, việc kết nối giữa gia đình, trạm y tế và bệnh viện có ý nghĩa quan trọng, nhất là với những người mắc nhiều bệnh mạn tính, cần được theo dõi và điều trị lâu dài.

Theo Bộ Y tế, dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Tuổi thọ trung bình năm 2025 đạt 74,7 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 tuổi. Người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh, trung bình khoảng ba bệnh cần điều trị lâu dài. Trong khi đó, xu hướng gia đình hạt nhân và người cao tuổi sống độc lập ngày càng phổ biến, khiến nhu cầu chăm sóc tại nhà, cộng đồng tăng lên.

Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026 – 2030, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch hướng tới chuyển trọng tâm từ điều trị khi phát sinh bệnh sang chủ động phòng ngừa, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc liên tục tại cộng đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực trạm y tế cấp xã, đưa hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh thường gặp và quản lý sức khỏe người cao tuổi trở thành công việc thường xuyên. Trạm y tế có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quản lý và cấp phát thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm; đồng thời tổ chức khám, chăm sóc tại nơi cư trú đối với những trường hợp cần thiết.

Đáng chú ý, Kế hoạch dành sự quan tâm đến phát triển dịch vụ chăm sóc dài hạn tại cộng đồng. Trong đó, mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày sẽ tiếp tục được thí điểm, đánh giá hiệu quả để hoàn thiện quy định và từng bước nhân rộng. Các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cũng được khuyến khích duy trì, góp phần hỗ trợ người cao tuổi vận động, giao tiếp và nâng cao khả năng tự chăm sóc.