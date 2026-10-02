Chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú vùng biên

Trong phòng y tế của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà, nhân viên y tế Chá Thị Đớ cẩn thận kiểm tra lại từng loại vật tư, dụng cụ sau khi vừa chăm sóc cho học sinh. Trước đó không lâu, em Tòng Tuệ Nhi (lớp 5A1) và em Lầu Thị Phương (lớp 4A1) gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian ở trường. Với những học sinh sống xa gia đình, một cơn đau bụng, sốt hay một vết thương tưởng như đơn giản cũng có thể khiến các em lo lắng. Ngay khi nắm được tình hình, chị Đớ nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe, thực hiện chăm sóc ban đầu và tiếp tục theo dõi để có hướng xử trí phù hợp. Những tình huống như vậy là công việc thường xuyên của nhân viên y tế trường học, bởi ở đây, học sinh học tập, ăn uống, vui chơi và nghỉ lại trường.

Chị Chá Thị Đớ, nhân viên y tế Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà đo huyết áp cho học sinh nội trú.

Theo chị Chá Thị Đớ, nhà trường hiện bố trí 2 phòng phục vụ công tác y tế, gồm phòng trực và phòng sơ cấp cứu ban đầu. Trong phòng trang bị giường, tủ, bàn làm việc, bàn khám cùng vật tư y tế cần thiết như bông, cồn, băng gạc, hộp cấp cứu và một số loại thuốc thông thường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Thầy giáo Lê Thế Hoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Nhà cho biết: Trường hiện có một nhân viên y tế trường học. Để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ngoài giờ học, nhà trường đã đề nghị địa phương hỗ trợ nhân lực. Chính quyền địa phương đã quyết định bố trí thêm 2 nhân viên y tế thuộc cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tham gia trực đêm tại trường.

Với sự bổ sung nhân lực y tế kịp thời, khi học sinh bị sốt, đau bụng, chấn thương hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe, nhà trường có thêm lực lượng chuyên môn hỗ trợ xử trí ban đầu. Đây là giải pháp cần thiết với trường nội trú vùng biên, nơi nhiều học sinh nhỏ tuổi, gia đình cách trường hàng chục cây số, phụ huynh khó có thể có mặt ngay khi con bị ốm.

Học sinh nội trú được quan tâm, chăm sóc y tế ngay tại trường.

Tỉnh Điện Biên hiện có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp với hơn 10.000 học sinh. Phần lớn học sinh ăn, ở tập trung tại trường, vì vậy yêu cầu theo dõi và chăm sóc sức khỏe thường xuyên càng trở nên quan trọng.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nậm Kè có 30 lớp với 1.010 học sinh; trong đó, 903 em ở nội trú, chiếm 89,4% tổng số học sinh toàn trường. Để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, nhân viên y tế Lý Thị Nhâu thường xuyên phối hợp với giáo viên và bộ phận quản lý nội trú tổ chức theo dõi tình trạng sức khỏe, thực hiện sơ cứu, quản lý hồ sơ sức khỏe, tuyên truyền vệ sinh cá nhân, phòng bệnh và an toàn thực phẩm. Nhà trường duy trì các phương án phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và những nguy cơ mất an toàn khác. Sự phối hợp giữa nhân viên y tế, giáo viên và bộ phận quản lý nội trú giúp phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của học sinh, nhất là trong thời gian ngoài giờ lên lớp.

Qua rà soát tại 10 trường nội trú liên cấp, 100% trường đã bố trí phòng y tế và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn phù hợp. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sín Thầu và Nậm Kè có 2 nhân viên y tế; 8 trường còn lại (tại thời điểm rà soát) bố trí 1 cán bộ y tế mỗi trường.

Theo Nghị quyết số 37/2026 của Chính phủ mỗi trường học cấp xã được bố trí 1 nhân viên y tế. Tuy nhiên, trước quy mô học sinh lớn tại các trường nội trú liên cấp, Sở Y tế Điện Biên đề nghị chính quyền cấp xã tăng cường nhân lực y tế, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Có phòng y tế và nhân lực chuyên môn là nền tảng quan trọng, song thực tế đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục bổ sung nguồn lực. Một nhân viên y tế khó có thể bảo đảm thường trực liên tục 24 giờ trong ngày, nhất là ở những trường có hàng trăm học sinh cùng ăn, ở tập trung. Vì vậy, việc bố trí thêm nhân lực từ trạm y tế, xây dựng lịch trực và thiết lập cơ chế phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất là cần thiết. Qua đó sẽ bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh được duy trì liên tục.

Cùng với bổ sung nhân lực, nhiệm vụ nâng cao năng lực xử trí tình huống cho đội ngũ làm công tác y tế trường học cần được chú trọng. Theo Sở Y tế, trong tháng 8 năm 2026, đã có 429 người, gồm 358 nhân viên phụ trách y tế tại các trường và 71 viên chức trạm y tế xã được tập huấn về sơ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe học sinh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về y tế trường học cho 134 người; 10 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho 812 học viên.

Thông qua tập huấn, nhân viên y tế trường học và cán bộ y tế cơ sở được thực hành kỹ năng xử trí ban đầu đối với các tình huống như phản vệ, cấp cứu tuần hoàn - hô hấp, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, chấn thương, vết thương. Đồng thời, đội ngũ làm công tác y tế được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, phân loại người bệnh và thực hiện quy trình chuyển tuyến an toàn.

Nhân viên y tế trường học tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn trước thềm năm học 2026 - 2027.

Với đặc thù học sinh ăn, ở tập trung, y tế trường học tại các trường nội trú vùng biên giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi, phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe học sinh. Bảo đảm đủ nhân lực, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và duy trì công tác phối hợp với y tế cơ sở, giúp các nhà trường chủ động chăm sóc, bảo vệ học sinh, nhất là khi các em sống xa gia đình. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi ngôi trường nội trú thực sự trở thành “mái nhà thứ hai” của học trò vùng biên.