UBND thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mua sắm, cấp phát tủ thuốc, thuốc, thiết bị y tế và các công cụ, dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời rà soát, tổng hợp danh sách người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ thuộc phạm vi quản lý; cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin và phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đối chiếu dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế, làm cơ sở xác định và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, Bảo hiểm xã hội thành phố rà soát, xác minh thông tin tàu, chủ tàu và người làm việc trên tàu, bảo đảm xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn về bảo quản, sử dụng thuốc, thiết bị y tế và xử lý các loại thuốc, thiết bị hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng theo quy định.

Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp đối chiếu, xác định số người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ tham gia bảo hiểm y tế và thời gian tham gia; tính toán, trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các địa phương được giao mua sắm, cấp phát. Đồng thời tổng hợp kinh phí đã trích chuyển vào quyết toán quỹ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.