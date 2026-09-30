Chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội cho người cao tuổi

Khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Dịp này, Ban tổ chức tiến hành khám sàng lọc sức khỏe trực tiếp cho nhiều người cao tuổi tham dự chương trình, giúp theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe định kỳ và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, người cao tuổi là vốn quý của gia đình, cộng đồng và xã hội, đại diện cho lớp người đã tích lũy bề dày tri thức, kinh nghiệm cùng truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, các thế hệ người cao tuổi đã cống hiến trí tuệ, công sức và sự hy sinh.

Trong mỗi gia đình, người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gìn giữ truyền thống và giáo dục con cháu về đạo lý, tình yêu quê hương. Tại cộng đồng, nhiều hội viên người cao tuổi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở và tham gia phát triển kinh tế phù hợp với sức khỏe.

Khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Thời gian qua, Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi như: thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; khám, tư vấn sức khỏe và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Trước yêu cầu ứng phó với tình trạng già hóa dân số, công tác người cao tuổi vẫn còn những thách thức nhất định.

Một bộ phận người cao tuổi, nhất là người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe và những hoạt động dành cho người cao tuổi không chỉ mang lại niềm vui mà còn là sự động viên để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, đồng hành cùng gia đình và đóng góp phù hợp cho xã hội.

Kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khoẻ góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

Những năm qua, người cao tuổi tỉnh Cà Mau luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Toàn tỉnh hiện có 64 Hội Người cao tuổi cấp xã, 1.395 chi hội với hơn 241.000 người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Nhiều phong trào và mô hình do người cao tuổi nòng cốt đã mang lại hiệu quả thiết thực như: lao động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sức khỏe; chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng gia đình văn hóa.

Thăm khám cho người cao tuổi.

Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe và khám sàng lọc định kỳ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...