Chăm sóc nướu từ kem đánh răng hằng ngày: Kết quả đáng chú ý vừa công bố

Bên cạnh kết quả thăm khám, những phản hồi về trải nghiệm sử dụng mang đến góc nhìn gần gũi hơn về sản phẩm chăm sóc nướu hằng ngày.

Một vệt máu trên bàn chải, vùng nướu hơi sưng hay đỏ quanh chân răng thường chưa đủ khiến chúng ta phải đi khám nha sĩ ngay lập tức. Mặc dù không gây ra cảm giác đau nhiều, vẫn ăn uống bình thường, nhưng không thể phủ nhận chúng cũng gây không ít khó chịu và sự lo lắng. Đó có thể là dấu hiệu của viêm nướu, mảng bám tích tụ ở vùng sát chân răng khiến nướu bị kích ứng, sưng và dễ chảy máu. Bằng chứng khoa học cho thấy rằng việc chăm sóc đúng cách ngay từ giai đoạn đầu giúp kiểm soát tình trạng viêm hiệu quả và bảo vệ sức khỏe rang miệng dài lâu.

Bởi vậy, bên cạnh cách chải răng và làm sạch kẽ răng, lựa chọn kem đánh răng phù hợp cũng là điều người có nướu nhạy cảm, dễ chảy máu cần quan tâm. Sản phẩm có giúp cải thiện sức khỏe nướu không? Có dễ chịu khi sử dụng mỗi ngày? Và những thông tin về hiệu quả đã được kiểm chứng như thế nào?

Đưa công thức chứa peptide vào nghiên cứu trên người dùng Việt Nam

Trong hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Y Dược học Thăng Long (IMP) và ORION Biologics của Hàn Quốc, công thức kem đánh răng chứa Selcopintide đã được đánh giá trên người mắc viêm nướu tại Hà Nội.

Theo thông tin ORION Biologics cung cấp, Selcopintide là thành phần hoạt tính dựa trên nền tảng peptide. Đây là điểm khác biệt về thành phần của công thức, so với những hướng chăm sóc nướu sử dụng các hoạt chất quen thuộc như sodium bicarbonate.

Với người sử dụng, điều đáng quan tâm là sự khác biệt đó mang lại kết quả gì trong thực tế? Việc thử nghiệm trên người dùng Việt Nam giúp bổ sung căn cứ để đánh giá sản phẩm qua tình trạng nướu và mảng bám, bên cạnh cảm giác sạch miệng sau khi đánh răng.

Nghiên cứu được tiến hành trên 173 người từ 18 đến 65 tuổi tại Hà Nội, chia thành ba nhóm sử dụng kem đánh răng chứa Selcopintide, sodium bicarbonate hoặc fluoride. Người tham gia được thăm khám nhiều lần trong bốn tuần để ghi nhận sự thay đổi.

Hoạt động theo dõi tình trạng viêm nướu của người tham gia.

Công trình có sự tham gia của các nhà nghiên cứu đến từ IMP, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn; Nha khoa Việt Tín phối hợp khám và theo dõi. Kết quả đã được công bố trên Tạp chí Y học Cộng đồng, tập 67, số 8, ngày 25/8/2026.

Ghi nhận cải thiện sớm, giảm khoảng 60% chỉ số viêm nướu sau bốn tuần

Ở nhóm sử dụng công thức chứa Selcopintide, chỉ số đánh giá mức độ viêm nướu giảm 60,17% sau bốn tuần so với ban đầu. Chỉ số mảng bám giảm 57,04%, cho thấy sự cải thiện đồng thời ở hai yếu tố có liên quan chặt chẽ trong chăm sóc nướu.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm Selcopintide ghi nhận xu hướng cải thiện viêm nướu sớm ở những lần đánh giá đầu. Đây là kết quả đáng quan tâm với người mong muốn nhận thấy sự thay đổi khi bắt đầu một thói quen chăm sóc mới.

Biểu đồ thể hiện chỉ số GI (Chỉ số viêm nướu) cải thiện ngay từ ngày đầu tiên (ngày 1) ở nhóm sử dụng kem đánh răng chưa Selcopintide trong I3IO trong nghiên cứu lâm sàng.

Hai nhóm so sánh sử dụng thành phần thường được sử dụng trong kem đánh răng trị viêm nướu truyền thống cũng cải thiện sau bốn tuần. Tuy nhiên mức giảm ở nhóm sodium bicarbonate gần với nhóm Selcopintide, còn nhóm fluoride thấp hơn về mặt số liệu. Kết quả vì vậy bổ sung bằng chứng cho công thức kem đánh răng chứa Selcopintide được thử nghiệm, đồng thời cho thấy chăm sóc đều đặn và lựa chọn công thức phù hợp giúp tăng hiệu quả cải thiện viêm nướu rõ rệt hơn.

Từ kết quả thăm khám đến cảm nhận khi đánh răng

Một sản phẩm sử dụng mỗi ngày còn được đánh giá qua những chi tiết rất thực tế: bọt có dễ chịu không? Hương thơm có phù hợp không? Cảm giác sau khi đánh răng ra sao?

Theo thông tin ORION Biologics cung cấp về phản hồi trong quá trình thử nghiệm, một số người tham gia nhận xét tích cực về lớp bọt mịn, ổn định của kem đánh răng chứa Selcopintide, hương thơm và cảm giác sạch thoáng, sảng khoái sau khi đánh răng. Cũng có nhiều người tham gia bày tỏ họ sẽ tiếp tục tiếp tục sử dụng sau khi kết thúc nghiên cứu.

Những phản hồi này bổ sung góc nhìn về trải nghiệm sử dụng, bên cạnh kết quả khám răng miệng. Đây là các ghi nhận do doanh nghiệp cung cấp, chưa phải kết quả của một khảo sát định lượng về mức độ hài lòng. Tuy nhiên, một công thức vừa có dữ liệu về hiệu quả, vừa phù hợp với sở thích cá nhân có thể là lựa chọn để người dùng cân nhắc trong việc duy trì chăm sóc nướu.

Thêm căn cứ để lựa chọn sản phẩm chăm sóc nướu

Thông qua hợp tác Việt – Hàn, nghiên cứu mang đến dữ liệu tại Việt Nam về công thức kem đánh răng chứa Selcopintide. Người tiêu dùng nhờ đó có thêm thông tin để cân nhắc I3IO dựa trên thành phần, kết quả thử nghiệm và trải nghiệm sử dụng.

Đại diện phía Tập đoàn Orion – Hàn Quốc phát biểu tại buổi nghiệm thu dự án nghiên cứu.

Nghiên cứu được Tập đoàn ORION tài trợ kinh phí, cung cấp sản phẩm thử nghiệm; IMP cùng các đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai. Các kết quả phản ánh công thức được đánh giá trong thời gian theo dõi bốn tuần.

Bên cạnh hiệu quả, khi lựa chọn sản phẩm dùng hằng ngày, người sử dụng cần xem rõ thành phần, nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng. Kem đánh răng hỗ trợ chăm sóc nướu cần đi cùng việc chải răng đúng cách, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa định kỳ. Nếu nướu tiếp tục chảy máu, sưng hoặc đau, cần thăm khám để xác định nguyên nhân và được xử trí phù hợp.