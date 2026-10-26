Chăm sóc người cao tuổi - vấn đề cấp thiết

Văn hóa - văn nghệ giúp người cao tuổi sống vui

Nỗi lo người cao tuổi

Ở tuổi ngoài 80, cụ bà Trần Thị Thanh (sinh năm 1944, ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) vẫn tự mình làm các công việc thường ngày như chợ búa, bếp núc, quán xuyến chuyện nhà cửa. Cụ bảo: “Con cái vẫn là chỗ dựa chính của người cao tuổi. Tuy nhiên, không vì thế mà ỷ hết vào chúng. Bởi con cái cũng bận bịu với công việc của chúng, gia đình, lo toan cuộc sống. Do vậy, cái gì mình còn làm được thì cố gắng làm để giảm bớt lo lắng cho con yên tâm làm việc”. Theo cụ bà Trần Thị Thanh, với người cao tuổi, giữ thái độ sống lạc quan là điều quan trọng nhất. Mỗi sáng, cụ đều đặn đến câu lạc bộ dưỡng sinh và tập hết mình từng động tác. Tan buổi tập dưỡng sinh về nhà, cụ lại thong thả chăm lo việc nhà, ăn uống vừa độ tuổi, uống thuốc đúng toa, đúng giờ, đúng lời căn dặn của bác sĩ... Chậm rãi, thư thả, mệt thì nghỉ, lắng nghe cơ thể để điều chỉnh. Cứ thế, cụ luôn giữ một tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe, ít cậy trông con cháu.

Trái ngược với thái độ sống tích cực của cụ bà Trần Thị Thanh, cụ bà Nguyễn Kiều Trinh (78 tuổi, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt) lúc nào cũng lộ rõ vẻ nơm nớp lo sợ bệnh cao huyết áp, bệnh thấp khớp, bệnh tiểu đường và tim mạch. Cụ tâm sự: “Tôi sợ đến một lúc nào đó mình không còn xoay xở được để lo cho bản thân. Tới ngày đó, ít nhất một thành viên trong gia đình phải nghỉ việc, hoặc tìm công việc khác - thời gian làm việc linh động - để tiện chăm sóc tôi. Việc một thành viên trong gia đình nghỉ việc hoặc đổi việc cũng đồng nghĩa với thu nhập sẽ bị sa sút, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của các thành viên khác”.

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Trọng tâm chăm sóc sức khỏe

Theo nhiều cụ, người cao tuổi cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp. Bên cạnh việc tạo các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, dưỡng sinh, dân vũ... cho người cao tuổi, Nhà nước về lâu dài cần luật hóa việc chăm sóc người cao tuổi bằng những cơ chế hỗ trợ người chăm sóc người cao tuổi. Bởi hỗ trợ người chăm sóc người cao tuổi cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ chất lượng cuộc sống của người được chăm sóc.

Những năm qua, Hội Người cao tuổi tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hội Người cao tuổi tỉnh đã thành lập 1.288 câu lạc bộ người cao tuổi, thu hút trên 44.440 cụ tham gia tập luyện văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh, dân vũ. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam, cũng đã khẳng định chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và nhấn mạnh: “Chuyển mạnh từ chăm sóc thụ động sang chăm sóc chủ động”.

Theo nhiều chuyên gia y tế, chăm sóc người cao tuổi là lĩnh vực chuyên biệt, phải để những người chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về y khoa làm. Những điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe người già chính là những người sẽ đảm nhận công việc ấy. “Chăm sóc người già là một công việc vô cùng vất vả. Chẳng nói đâu xa chỉ việc “dỗ dành” để các cụ ăn thôi cũng đã mất cả tiếng đồng hồ. Nhiều cụ lại có tâm lý bất thường, điều dưỡng viên phải có những cách riêng để các cụ ổn định lại tâm lý”, điều dưỡng viên Phi Hùng - Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng bộc bạch.

Tổng số hội viên Hội Người cao tuổi tỉnh gần 243.110 người, đang sinh hoạt tại 124 hội người cao tuổi cấp xã, 2.783 chi hội và 4.202 tổ hội.