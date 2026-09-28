Chăm sóc người bị xuất huyết dưới kết mạc tại nhà

Chăm sóc đúng cách tại nhà, đồng thời nhận biết những dấu hiệu bất thường, giúp hạn chế nguy cơ tái phát.

Nội dung 1. Chăm sóc mắt đúng cách tại nhà 2. Cần kiểm soát bệnh nền và thuốc đang sử dụng 3. Xuất huyết dưới kết mạc kiêng ăn gì? 4. Khi nào cần đi khám?

Xuất huyết dưới kết mạc xảy ra khi một mạch máu nhỏ dưới kết mạc bị vỡ, khiến máu lan ra và tạo thành mảng đỏ trên phần lòng trắng của mắt. Tình trạng này có thể xuất hiện sau khi dụi mắt, ho, hắt hơi, rặn khi đi đại tiện, vận động gắng sức hoặc chấn thương nhẹ. Một số trường hợp không xác định được nguyên nhân.

Phần lớn người bệnh không cần điều trị đặc hiệu. Máu sẽ được cơ thể hấp thu dần và mảng đỏ thường biến mất trong vài ngày đến vài tuần.

1. Chăm sóc mắt đúng cách tại nhà

Trước hết, người bệnh không nên quá lo lắng nếu chỉ xuất hiện mảng đỏ đơn thuần, không đau và thị lực vẫn bình thường. Không nên dụi, day hoặc ấn vào mắt vì có thể gây thêm kích thích và tổn thương các mạch máu nhỏ.

Nếu mắt có cảm giác khô, cộm hoặc kích ứng nhẹ, có thể sử dụng nước mắt nhân tạo theo hướng dẫn của nhân viên y tế để làm dịu triệu chứng. Không tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid hoặc thuốc nhỏ mắt làm co mạch để cố gắng làm mảng đỏ biến mất nhanh hơn. Hiện chưa có phương pháp điều trị tại nhà nào được chứng minh có thể làm máu dưới kết mạc hấp thu nhanh hơn.

Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường nếu không có triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, nên tránh dụi mắt, hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây chấn thương mắt và sử dụng kính bảo vệ khi làm việc trong môi trường nhiều bụi hoặc có nguy cơ dị vật.

Việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh có lợi cho sức khỏe nói chung, nhưng không nên hiểu rằng uống nhiều nước hay nghỉ ngơi có thể trực tiếp làm mảng xuất huyết tan nhanh hơn.

2. Cần kiểm soát bệnh nền và thuốc đang sử dụng

Tăng huyết áp, đái tháo đường, một số rối loạn đông máu và thuốc chống đông, chống kết tập tiểu cầu có thể liên quan đến xuất huyết dưới kết mạc. Vì vậy, nếu tình trạng này xuất hiện nhiều lần, người bệnh nên được khám để tìm yếu tố nguy cơ. Bác sĩ có thể kiểm tra huyết áp và cân nhắc xét nghiệm máu khi cần thiết.

Xuất huyết dưới kết mạc thường biểu hiện bằng một mảng đỏ rõ trên lòng trắng của mắt.

Người đang dùng aspirin, warfarin hoặc các thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu không tự ý ngừng thuốc chỉ vì xuất hiện mảng đỏ ở mắt. Việc thay đổi hoặc ngừng thuốc cần được trao đổi với bác sĩ đang điều trị để tránh làm tăng nguy cơ huyết khối hoặc các biến chứng khác.

3. Xuất huyết dưới kết mạc kiêng ăn gì?

Đây là vấn đề nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy người bị xuất huyết dưới kết mạc phải kiêng tuyệt đối gừng, tỏi, nghệ, cá giàu omega-3, các loại hạt, thực phẩm giàu nitrate hay caffeine để ngăn máu lan rộng.

Những thực phẩm này vẫn có thể nằm trong một chế độ ăn cân bằng, nếu người bệnh không có chống chỉ định riêng. Đặc biệt, không nên tự ý loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm vì lo ngại "làm loãng máu".

Thay vào đó, nên hạn chế rượu bia và duy trì chế độ ăn hợp lý, đặc biệt ở người có tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch. Thực phẩm chứa nhiều muối như đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thịt chế biến, đồ hộp và các loại nước sốt nhiều natri nên được hạn chế để hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Nếu người bệnh đang sử dụng thực phẩm bổ sung hoặc các sản phẩm thảo dược có khả năng ảnh hưởng đến đông máu, cần thông báo cho bác sĩ, nhất là khi xuất huyết xảy ra thường xuyên.

4. Khi nào cần đi khám?

Xuất huyết dưới kết mạc đơn thuần thường không gây đau hoặc thay đổi thị lực. Vì vậy, nếu mắt đỏ kèm đau mắt, nhìn mờ hoặc giảm thị lực, sợ ánh sáng, tiết dịch bất thường hoặc xuất hiện sau chấn thương mắt, người bệnh cần được khám sớm để loại trừ những tổn thương khác.

Người bị xuất huyết dưới kết mạc tái diễn nhiều lần, xuất hiện đồng thời các vị trí chảy máu khác như chảy máu mũi, bầm tím bất thường hoặc đang sử dụng thuốc chống đông cũng nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu xuất huyết xuất hiện sau một chấn thương mạnh ở mắt, nhất là khi mảng máu lan rộng quanh mắt hoặc kèm đau, nhìn mờ, cần được đánh giá ngay để loại trừ tổn thương nhãn cầu.

Nhìn chung, với trường hợp xuất huyết dưới kết mạc thông thường, người bệnh chủ yếu cần theo dõi và chăm sóc mắt đúng cách. Không tự ý dùng thuốc hoặc kiêng khem quá mức. Khi tình trạng tái diễn hoặc xuất hiện đau mắt, thay đổi thị lực hay có tiền sử chấn thương, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám.