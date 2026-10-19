Chăm sóc, nâng cao sức khỏe đoàn viên, người lao động giai đoạn 2026 - 2031

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2031.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe cho công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2031, công đoàn giám sát 100% người lao động thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được khám sức khỏe theo quy định; công đoàn cơ sở giám sát, kiến nghị xử lý các trường hợp quyền lợi chưa được bảo đảm. 100% công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội tổ chức hoặc phối hợp khám sức khỏe chuyên sâu, sàng lọc bệnh tật cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, 100% kiến nghị về vi phạm quyền khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp được tiếp nhận, phân loại, hướng dẫn hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tất cả đoàn viên bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo được công đoàn nắm bắt, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh xây dựng ít nhất một hoạt động hoặc mô hình chăm sóc sức khỏe, ưu tiên khu công nghiệp, doanh nghiệp chế biến thủy sản, dệt may và lao động nữ; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức ít nhất một cuộc giám sát chuyên đề về khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp hoặc an toàn, vệ sinh lao động. 100% kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Đến năm 2031, có 100% cán bộ chuyên trách và 80% cán bộ cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực. Đồng thời, phấn đấu ít nhất 70% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đưa tối thiểu một nội dung về sức khỏe, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi, sức khỏe tinh thần, điều kiện lao động hoặc phúc lợi y tế vào thỏa ước lao động tập thể.

Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ động phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh. Cùng với đó, công đoàn tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế lao động, bệnh nghề nghiệp, dinh dưỡng, bữa ăn ca và thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Công tác giám sát tập trung vào việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bảo đảm chế độ tai nạn lao động, bảo mật thông tin sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện kiến nghị sau khám. Khi phát hiện vi phạm, công đoàn kiến nghị khắc phục hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Công đoàn cơ sở được hướng dẫn khảo sát nhu cầu, đưa các nội dung về nâng cao chất lượng khám sức khỏe, bữa ăn ca, nghỉ ngơi, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản và phục hồi sức khỏe vào đối thoại, thương lượng tập thể. Đồng thời, tổ chức các mô hình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động”, điểm tư vấn sức khỏe, mạng lưới bác sĩ đồng hành; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh cũng vận động đoàn viên sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, tiếp nhận phản ánh qua nền tảng số, huy động nguồn lực xã hội hợp pháp. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế, Bảo hiểm xã hội, các bệnh viện và Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám chuyên sâu, nghiên cứu nguy cơ sức khỏe nghề nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe hiệu quả…