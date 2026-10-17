Chăm sóc đôi mắt, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng

Sáng 17/10, Phòng An ninh mạng Công an Cà Mau phối hợp UBND xã Hồng Dân, Câu lạc bộ Niềm tin số và Khúc xạ thiện nguyện TP Hồ Chí Minh, tổ chức khám, đo khúc xạ mắt và tặng kính miễn phí cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân địa phương được các đơn vị hướng dẫn làm thủ tục khám mắt.

Chương trình tập trung hỗ trợ người từ 40 tuổi trở lên, người có vấn đề về mắt và học sinh Tiểu học, THCS có thị lực kém hoặc đang sử dụng kính. Qua đó, trên 800 người được khám sàng lọc các bệnh về mắt, kiểm tra thị lực, đo khúc xạ và tư vấn chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Những trường hợp cần thiết được hướng dẫn cách bảo vệ mắt, tặng kính phù hợp miễn phí.

Người dân được kiểm tra soi bóng đồng tử trước khi làm các bước tiếp theo.

Với các em học sinh, đôi mắt sáng giúp nhìn rõ từng dòng chữ, tiếp thu kiến thức và tự tin trên hành trình chinh phục ước mơ. Còn với người cao tuổi, thị lực được cải thiện góp phần giúp việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn. Vì vậy, mỗi chiếc kính được trao không chỉ mang giá trị thiết thực về sức khỏe mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh được đo thị lực mắt.

Để chương trình đến được với đông đảo người dân, CBCS Phòng An ninh mạng Công an Cà Mau chủ động kết nối các đơn vị đồng hành, vận động nguồn lực xã hội chung tay thực hiện hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa. Sự phối hợp giữa Công an, KOL, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện góp phần đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với người dân, nhất là những người có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám, tặng kính, chương trình còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi đôi khi, một chiếc kính phù hợp có thể giúp học sinh nhìn rõ hơn bài giảng, giúp người cao tuổi chủ động hơn trong sinh hoạt; những thay đổi tuy bình dị nhưng mang lại giá trị thiết thực đối với cuộc sống của mỗi người.

Cán bộ chiến sĩ Phòng an ninh mạng thăm hỏi người dân đến khám mắt.

Chương trình do Phòng An ninh mạng phối hợp tổ chức.

Chương trình một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc huy động sức mạnh cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Khi sự tận tâm của người chiến sĩ Công an gặp gỡ tấm lòng của những người thiện nguyện, những giá trị tốt đẹp được nhân lên, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.