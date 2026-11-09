Chăm sóc dinh dưỡng, hồi phục cho vận động viên hướng tới Olympic

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thái Dương

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, dinh dưỡng và hồi phục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thể thao thành tích cao, giúp VĐV tối ưu hiệu suất, duy trì phong độ và hạn chế chấn thương. Mỗi nhóm môn thể thao có yêu cầu riêng về chế độ dinh dưỡng, bổ sung năng lượng và phục hồi thể lực. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức khoa học, bảo đảm an toàn trong sử dụng thực phẩm bổ sung và tuân thủ quy định phòng, chống doping là yêu cầu cần thiết trong công tác huấn luyện hiện nay.

Theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, chương trình là cơ hội để đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên và chuyên gia thể thao tiếp cận những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc VĐV, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị lực lượng tham dự các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và Olympic. Ông cũng đánh giá cao sự đồng hành của Herbalife Việt Nam với thể thao nước nhà trong hơn một thập kỷ qua.

Chương trình thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp, gồm cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật, huấn luyện viên và VĐV thuộc các môn thể thao trong hệ thống Olympic.

Chương trình tập huấn có sự tham gia đồng hành và trực tiếp giảng dạy của các chuyên gia quốc tế. Ảnh: Thái Dương

Chương trình tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng và hồi phục dành cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh tại Hà Nội. Ảnh: Thái Dương

Các chuyên quốc tế tập trung phân tích nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng nhóm môn thể thao, từ sức mạnh, sức bền đến các môn vận động ngắt quãng. Nội dung tập huấn đề cập phương pháp phân bổ carbohydrate theo cường độ vận động, bổ sung protein hợp lý, sử dụng chất béo lành mạnh và omega-3, cũng như xây dựng khẩu phần ăn phù hợp với từng giai đoạn tập luyện, thi đấu.

Thông qua mô hình "đĩa ăn thành tích" và các tình huống thực tế trong môn cử tạ, xe đạp đường dài, học viên được hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, khắc phục tình trạng thiếu hụt năng lượng, giảm cân cấp tốc. Đáng chú ý, các chuyên gia cũng giới thiệu phương án bổ sung năng lượng cho vận động viên trong ngày thi đấu từ những thực phẩm quen thuộc với người Việt như cháo gà, bánh mì.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cam kết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thể thao Việt Nam. Ảnh: Thái Dương

Bên cạnh dinh dưỡng, chương trình dành thời lượng trao đổi về phương pháp bù nước theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM), nguyên tắc sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn, phòng, chống doping và các phương pháp hồi phục chủ động, thụ động. Phần thực hành giúp học viên vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, phục hồi thể lực cho VĐV trước, trong và sau thi đấu.

Theo ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, khoa học dinh dưỡng và hồi phục ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thể thao thành tích cao. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của VOC nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc VĐV, chuẩn bị nền tảng thể lực cho các đội tuyển trước những giải đấu quốc tế.