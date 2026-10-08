Chăm sóc để người cao tuổi tiếp tục cống hiến

Tuy nhiên, mục tiêu chăm sóc không chỉ dừng lại ở việc giúp người cao tuổi sống khỏe, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các cụ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp cho gia đình và cộng đồng.

Nhiều người cao tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Ảnh: Quang Khải

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, tăng cường sự kết nối giữa cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Đây là những định hướng cần thiết trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng lớn.

Nhưng phía sau những mục tiêu ấy là những vấn đề rất gần với đời sống. Ở không ít vùng sâu, vùng xa, miền núi, người cao tuổi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Có người sống cùng con cháu nhưng con cái bận mưu sinh; có người tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải tự chăm sóc bản thân. Khi mắc bệnh mạn tính, suy giảm vận động hoặc cần phục hồi chức năng, việc tìm kiếm một dịch vụ phù hợp không phải gia đình nào cũng có điều kiện thực hiện.

Hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi vì thế cần được nhìn nhận như một phần của hệ thống an sinh và chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ là nơi dành cho những người không có người thân chăm sóc. Cùng với mở rộng số lượng, chất lượng dịch vụ, nhân lực chăm sóc cũng là vấn đề cần được quan tâm. Chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng và trên hết là sự kiên nhẫn, thấu hiểu.

Thực tế, không ít người cao tuổi khi vừa bước qua tuổi nghỉ hưu vẫn còn đầy ắp sức lực, minh mẫn và sáng suốt. Họ là những "kho báu sống" về tay nghề, vốn sống và sự từng trải. Nhiều người cao tuổi vẫn có sức khỏe, trí tuệ và mong muốn được làm việc, được tham gia các hoạt động xã hội.

Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp, làm cố vấn, truyền nghề, tham gia công tác xã hội ở địa phương... chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất giúp các cụ "sống vui, sống khỏe, sống có ích". Khi một người già cảm thấy mình vẫn còn hữu ích, tiếng cười của họ sẽ rộn rã hơn, và những bệnh tật tuổi già dường như cũng được lùi lại phía sau.

Chăm sóc người cao tuổi cũng là sự chuẩn bị cho một xã hội văn minh, nơi mỗi người khi bước vào tuổi xế chiều vẫn được sống khỏe mạnh, nhận được sự tôn trọng và có cơ hội tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.