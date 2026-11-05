Chăm sóc da đầu trở thành bước làm đẹp được quan tâm

Thay vì chỉ chăm chút phần tóc nhìn thấy bên ngoài, nhiều người chuyển sang quan tâm đến sức khỏe da đầu - nơi quyết định phần nào chất lượng và vẻ ngoài của mái tóc.

Xu hướng này được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý của ngành chăm sóc tóc năm 2026.

Theo báo cáo dự báo xu hướng làm đẹp của nhiều thương hiệu, các mối quan tâm liên quan đến tóc và da đầu như rụng tóc, tóc thưa, tóc khô và da đầu khô đều ghi nhận mức tăng trong dữ liệu tìm kiếm và thảo luận trực tuyến tại Mỹ.

Trong đó, những chủ đề về mọc tóc và rụng tóc có mức tăng đáng kể.

Cách chăm sóc da đầu tại nhà. Ảnh: Fashionweekly

Một trong những nguyên nhân khiến xu hướng này phát triển là cách nhìn nhận da đầu tương tự như da mặt. Nếu trước đây mọi người dành nhiều thời gian tìm hiểu về dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết hay bảo vệ hàng rào da mặt, thì hiện nay những khái niệm tương tự cũng được áp dụng vào chăm sóc da đầu.

Các sản phẩm chuyên biệt như serum, mặt nạ, dung dịch làm sạch và sản phẩm tẩy tế bào chết cho da đầu ngày càng được quan tâm.

Kiểm tra tình trạng da đầu bằng thiết bị chuyên dụng. Ảnh: Naturallycrowneduniverse

Xu hướng chăm sóc da đầu đang mở rộng từ những nhu cầu cơ bản như kiểm soát dầu và gàu sang các giải pháp chú trọng hàng rào bảo vệ da, cân bằng hệ vi sinh và duy trì sức khỏe nang tóc.

Một số thành phần thường gặp trong mỹ phẩm chăm sóc da như niacinamide, axit salicylic và ceramide cũng được đưa vào các công thức dành cho da đầu.

Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc da đầu chuyên sâu tại salon và spa cũng thu hút sự chú ý. Một số cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra da đầu bằng thiết bị phóng đại, làm sạch chuyên sâu, massage và chăm sóc thư giãn.

Tại nhiều nơi ở châu Á, những trải nghiệm chăm sóc da đầu kết hợp thư giãn còn trở thành một hoạt động làm đẹp được nhiều người tìm kiếm.

Trải nghiệm chăm sóc da đầu tại spa. Ảnh: Npmd

Tuy nhiên, chăm sóc da đầu không đồng nghĩa với việc sử dụng càng nhiều sản phẩm càng tốt. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp cần dựa trên tình trạng thực tế của mỗi người.

Da đầu dầu, khô, nhạy cảm hay dễ xuất hiện gàu có những nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc bất thường có thể liên quan đến nội tiết, di truyền, dinh dưỡng hay bệnh lý, vì vậy không nên chỉ trông chờ vào các sản phẩm dưỡng tóc.

Sự quan tâm ngày càng lớn dành cho da đầu cho thấy khái niệm làm đẹp đang được mở rộng. Một mái tóc đẹp không chỉ cần bóng mượt ở phần ngọn mà còn cần được chăm sóc từ chân tóc.

Thay vì chỉ tìm cách khiến tóc trông đẹp hơn trong chốc lát, nhiều người bắt đầu chú trọng đến sức khỏe lâu dài của mái tóc ngay từ phần da đầu.