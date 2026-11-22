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Theo bác sĩ da liễu Hadley King ở thành phố New York, da khô thường đặc trưng bởi tình trạng mất nước và hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Điều này cũng đúng với da đầu. Bà cho rằng da đầu cần cả các thành phần giữ nước lẫn các chất béo hỗ trợ hàng rào bảo vệ da để duy trì độ ẩm.

Nhiều yếu tố có thể gây khô da đầu. Bác sĩ da liễu Morgan Rabach, đồng sáng lập LM Medical NYC, nêu ra một số thói quen có thể góp phần, gồm gội đầu quá thường xuyên, dùng nước nóng khi tắm, lạm dụng dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt và xử lý tóc quá mức bằng hóa chất mạnh. Một số bệnh lý da như chàm hoặc viêm da tiết bã, cùng các yếu tố môi trường như thời tiết lạnh hay độ ẩm thấp, cũng là nguyên nhân phổ biến.

Bên cạnh đó, bác sĩ da liễu Y. Claire Chang tại UnionDerm cho biết lượng bã nhờn có thể giảm theo tuổi tác và trong các giai đoạn thay đổi nội tiết, khiến da đầu càng dễ bị khô. Đây đều là những vấn đề cần được lưu tâm, bởi mái tóc khỏe bắt nguồn từ làn da đầu khỏe. “Da đầu là phần mở rộng của làn da trên mặt và cơ thể”, bà Chang nói. “Duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh trên da đầu cũng quan trọng như ở các vùng da còn lại”.

NÊN TRÁNH NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO TRONG MỸ PHẨM ĐỂ NGĂN KHÔ DA ĐẦU?

Bác sĩ Rabach cho rằng thuốc nhuộm tóc, hương liệu và một số loại cồn là những thủ phạm thường gặp, có thể làm khô da đầu và đáng cân nhắc tránh.

Bác sĩ da liễu Alexis Stephens, hành nghề tại Coral Springs (bang Florida), đồng tình và bổ sung rằng các công thức sản phẩm làm sạch mạnh có chứa thành phần từ cồn có thể lấy đi quá nhiều lớp bảo vệ bề mặt của da đầu, nhất là khi dùng quá thường xuyên, từ đó gây khô hoặc kích ứng.

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Theo bà, tinh dầu trong sản phẩm cũng là thành phần cần lưu ý. “Chúng không nhất thiết làm khô da đầu trực tiếp, nhưng có thể gây kích ứng hoặc viêm da tiếp xúc dị ứng, khiến da đầu căng, ngứa hoặc khó chịu”, bà nói.

Với các thành phần như axit salicylic, vốn giúp xử lý những vấn đề da đầu như gàu, người dùng vẫn cần thận trọng vì chúng có thể làm tình trạng khô nặng hơn nếu dùng quá thường xuyên. Bà bổ sung rằng sản phẩm ghi “không chứa sulfate” không đồng nghĩa với việc tự động dịu nhẹ, và cần xem xét công thức một cách tổng thể. “Cần nhớ rằng công thức tổng thể quan trọng hơn bất kỳ thành phần riêng lẻ nào”, bà Stephens nhấn mạnh.

Dưới đây là những điều cần làm để giữ cho da đầu luôn khỏe mạnh, không bị khô.

DÙNG DẦU GỘI DỊU NHẸ

Bước đầu tiên để giữ ẩm cho da đầu là gội bằng dầu gội dịu nhẹ, được bào chế với các thành phần cấp ẩm như glycerin, ceramide và axit hyaluronic. Bạn nên dầu gội dịu nhẹ, không chứa dược chất, thay vì dầu gội làm sạch sâu mạnh hơn khi da đầu bị khô. Mục tiêu là loại bỏ mồ hôi, bã nhờn và sản phẩm tồn đọng mà không lấy đi các chất béo bảo vệ của da đầu”.

Bác sĩ King khuyên bạn nên sử dụng dầu gội có các chất hoạt động trên bề mặt dịu nhẹ và chọn loại dầu gội cung cấp chất béo làm mềm giúp làm dịu da khô.

Sản phẩm khuyên dùng: Kiehl’s Amino Acid Shampoo

TẨY TẾ BÀO CHẾT DA ĐẦU NHẸ NHÀNG

Giống như da mặt, da đầu cũng có thể bị khô nếu tẩy tế bào chết quá mức. “Da đầu khô nhìn chung không cần cọ xát mạnh”, bác sĩ King nói. “Nếu bạn có nhiều vảy da như gàu, điều quan trọng là xác định xem đó là viêm da tiết bã hay vảy nến, thay vì chỉ cố gắng tẩy chúng đi”.

Sản phẩm khuyên dùng: Tẩy da chết da đầu bồ kết Cocoon

DÙNG DẦU XẢ TỪ GIỮA THÂN TÓC ĐẾN NGỌN

Dưỡng tóc bằng dầu xả vẫn là phần quan trọng trong quy trình chăm sóc, nhất là khi tóc bị khô dọc theo thân tóc cũng như ở da đầu. Bác sĩ Stephens cho biết điều này đặc biệt quan trọng với tóc xoăn và tóc xoăn chặt, loại tóc có thể cần dưỡng nhiều hơn dọc thân tóc ngay cả khi da đầu không khô.

Bác sĩ Chang khuyên chủ yếu thoa dầu xả từ giữa thân tóc đến ngọn để giữ ẩm cho tóc và giảm gãy rụng.

Sản phẩm khuyên dùng: Dầu Xả dưỡng ẩm siêu nhẹ Moroccanoil Airy Moisture Hydration

DƯỠNG ẨM DA ĐẦU

Sau khi gội đầu, bác sĩ Chang khuyên dùng một sản phẩm dưỡng ẩm cho da đầu. Hãy tìm các thành phần nuôi dưỡng như axit hyaluronic, glycerin hoặc panthenol để bổ sung độ ẩm. Theo bà, bạn nên chia tóc thành từng lọn để thoa sản phẩm trực tiếp lên da đầu, và bà gợi ý các sản phẩm như Kérastase Nutritive Hydrating Scalp Serum, một sản phẩm dưỡng da đầu không cần xả, kết cấu nhẹ, chứa protein thực vật, glycerin, panthenol và niacinamide để cấp ẩm có mục tiêu.

Sản phẩm khuyên dùng: Serum dưỡng da đầu Kérastase Nutritive Hydrating Scalp Serum

BẢO VỆ DA ĐẦU

Các tác nhân môi trường như tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời có thể làm tình trạng khô nặng hơn, đó là lý do bác sĩ Chang khuyến khích bệnh nhân chống nắng đúng cách, chẳng hạn đội mũ và dùng kem chống nắng phù hợp cho da đầu ở những vùng bị phơi nắng. Điều này đặc biệt quan trọng với người tóc thưa hoặc lộ da đầu.

TRÁNH SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG THƯỜNG XUYÊN KHI GỘI ĐẦU

Dù gội đầu bằng nước nóng có cảm giác dễ chịu, bác sĩ Chang khuyên không nên gội đầu bằng nước quá nóng vì có thể làm khô da đầu. Thay vào đó, hãy dùng nước ấm vừa phải và tắm nhanh để tránh lấy đi lớp dầu tự nhiên của da đầu.

Bạn cũng nên tránh để sản phẩm tồn đọng quá nhiều, vì các loại dầu đặc, dầu gội khô và sản phẩm tạo kiểu có thể tích tụ trên da đầu và có khả năng góp phần gây kích ứng. Làm sạch đều đặn là then chốt, vì vậy hãy chọn đúng nhiệt độ nước.