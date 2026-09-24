Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ ý nghĩa lâu dài
Sáng 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn công tác thăm, động viên bệnh nhi đang điều trị dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế. Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-soc-bao-ve-tre-em-la-nhiem-vu-y-nghia-lau-dai-419201.htm