Bản Huổi Luông có 150 hộ, trong đó 20 hộ nuôi trâu, bò với tổng số 27 con. Quy mô chăn nuôi của các gia đình không lớn, chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có.

Gia đình anh Lý A Huê nuôi 10 con dê và trâu. Để bảo vệ vật nuôi trong mùa lạnh, anh chú trọng dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, hạn chế để vật nuôi phải chịu rét. Anh Huê chia sẻ: Chăn nuôi là nguồn thu của gia đình nên mình phải chú ý chăm sóc đàn vật nuôi, nhất là vào mùa đông. Tôi thường chuẩn bị rơm, cỏ làm thức ăn dự trữ, chuồng trại cũng được che chắn để vật nuôi có chỗ tránh rét. Những ngày thời tiết quá lạnh thì hạn chế thả rông, chú ý chăm sóc để đàn vật nuôi không bị đói, rét.

Bản Pô Tô hiện có 70 con trâu, bò, ngựa và khoảng 300 con lợn. Gia đình anh Phù A Ho đang nuôi 8 con trâu. Để chủ động phòng, chống đói rét, anh chuẩn bị thức ăn dự trữ bằng cách ủ thức ăn, đồng thời dùng bạt che chắn, gia cố chuồng trại để giữ ấm cho đàn vật nuôi. Cùng với gia đình anh Ho, nhiều hộ trong bản còn trồng cỏ voi, tạo nguồn thức ăn xanh, bảo đảm nguồn cung cho gia súc trong những ngày giá rét.

Theo thống kê, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Phong Thổ hiện có 9.772 con. Trong đó, đàn trâu 947 con, bò 402 con, ngựa 80 con, dê 370 con và lợn 7.973 con. Năm 2026, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, tổng đàn có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Quy mô đàn vật nuôi được duy trì và phát triển, đặt ra yêu cầu phải làm tốt công tác chăm sóc, phòng bệnh, nhất là chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi trong mùa đông.

Trước thời tiết rét đậm, rét hại, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp rà soát tổng đàn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho gia súc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền để các hộ không chủ quan, không đợi đến khi nhiệt độ giảm sâu mới gia cố chuồng trại hoặc chuẩn bị thức ăn. Người dân được hướng dẫn sử dụng bạt, bao tải, phên tre, nứa để che chắn xung quanh chuồng, tránh gió lùa trực tiếp; nền chuồng phải khô ráo, có chất độn bằng rơm, rạ, trấu hoặc mùn cưa. Những ngày rét kèm mưa cần bổ sung chất độn, thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi, hạn chế rửa chuồng khi nhiệt độ xuống thấp. Đối với khu vực nuôi nhốt, có thể sử dụng bóng điện sưởi ấm phù hợp, bảo đảm an toàn.

Cùng với giữ ấm, việc dự trữ thức ăn có ý nghĩa quan trọng, giúp vật nuôi có đủ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng trong những ngày giá rét. Các hộ được khuyến cáo tận dụng thân cây chuối, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua và chủ động bảo quản nguồn thức ăn thô xanh, thức ăn tinh cho đàn gia súc. Đối với trâu, bò, ngựa, dê, ngoài thức ăn thô xanh cần bổ sung bột ngô, bột sắn, cám gạo với lượng phù hợp, khoảng 0,5-1kg/con/ngày; bảo đảm đủ nước uống. Với đàn lợn, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin, men tiêu hóa; đặc biệt chú ý sưởi ấm cho lợn con trong giai đoạn nuôi úm.Ông Vương Mạnh Công - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Thổ cho biết: Trung tâm đã tham mưu UBND xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói rét. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản để người dân nâng cao ý thức, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi”.Thời gian tới, xã Phong Thổ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đến từng hộ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong theo dõi, rà soát đàn vật nuôi và hướng dẫn phòng bệnh. Định hướng người dân phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô phù hợp, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.