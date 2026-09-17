Chăm sóc an toàn suốt đời cho người mắc bệnh không lây nhiễm

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Hảo Lê

Theo các chuyên gia y tế, các bệnh không lây nhiễm (NCDs) như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư và các bệnh hô hấp mạn tính hiện đang là gánh nặng y tế lớn. Điểm đặc thù của nhóm bệnh này là thời gian tiến triển kéo dài nhiều năm, thậm chí đồng hành suốt đời với người bệnh. Đa số người bệnh thường mắc đa bệnh lý phối hợp, phải sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc và liên tục luân chuyển điều trị qua nhiều chuyên khoa, nhiều tuyến y tế khác nhau.

Lan tỏa thông điệp hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2026. Ảnh: Hảo Lê

Gửi thông điệp tới chương trình, TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, bệnh không lây nhiễm hiện là nguyên nhân gây ra tới 74% tổng số ca tử vong trên toàn cầu, trong đó còn rất nhiều trường hợp chưa được chẩn đoán và quản lý kịp thời.

Bà Angela Pratt nhấn mạnh vai trò cốt lõi của các bệnh viện tuyến trên trong việc hỗ trợ tuyến y tế cơ sở nâng cao năng lực sàng lọc, chẩn đoán sớm và quản lý bệnh, nhằm đưa dịch vụ y tế an toàn, chất lượng đến gần người dân nhất có thể.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, TS.BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định: Đã đến lúc khái niệm “an toàn người bệnh” phải được nhìn nhận một cách toàn diện hơn, không thể chỉ bó hẹp trong phạm vi điều trị nội trú tại bệnh viện mà phải mở rộng ra toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe.

TS.BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. Ảnh: Hảo Lê

Bên cạnh việc củng cố các quy trình an toàn chuyên môn tại cơ sở y tế, nhiệm vụ cấp thiết là phải trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tự quản lý bệnh của người dân, từ tuân thủ phác đồ dùng thuốc, điều chỉnh dinh dưỡng, chế độ vận động đến việc sớm nhận diện các dấu hiệu bất thường. Cùng với đó, ngành y tế cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác tối đa bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, rà soát chặt chẽ quy trình kê đơn và bàn giao thông tin người bệnh khi chuyển tuyến hoặc xuất viện để việc theo dõi tại cơ sở không bị gián đoạn.

Dưới góc nhìn quản trị bệnh viện, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chất lượng và an toàn người bệnh luôn là kim chỉ nam trong định hướng phát triển của đơn vị. Ông nhấn mạnh: “Chất lượng được tạo ra tại từng vị trí làm việc. An toàn được quyết định trong từng hành động chuyên môn”. Công tác quản lý chất lượng không phải nhiệm vụ riêng của Ban Giám đốc hay một phòng ban chuyên trách, mà được tích lũy từ tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân y tế, với sự đồng hành chặt chẽ của người bệnh và người nhà như những đối tác bình đẳng để kiến tạo môi trường y khoa nhân văn, an toàn.

Khẳng định cam kết hành động hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới. Ảnh: Hảo Lê

Phân tích sâu hơn về mặt lâm sàng, GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng tổn hại đối với bệnh nhân mạn tính thường mang tính chất tích lũy âm thầm qua nhiều năm tháng, qua nhiều danh mục thuốc và qua những lần chuyển tiếp điều trị.

Minh chứng cho điều này, PGS.TS.BS Trần Hòa, Phó Trưởng khoa Tim mạch can thiệp của bệnh viện đã chia sẻ về ca bệnh cao tuổi mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp kết hợp hẹp van động mạch chủ nặng, được can thiệp thành công bằng kỹ thuật thay van qua đường ống thông (TAVI).

Thành công của ca bệnh không chỉ nằm ở kỹ thuật can thiệp điêu luyện của ê-kíp Heart Team, mà phụ thuộc vào cả một chuỗi mắt xích liên hoàn: Từ sàng lọc, hội chẩn, chuẩn bị trước mổ đến chăm sóc hậu phẫu, phục hồi chức năng và hướng dẫn dùng thuốc, phòng ngừa té ngã, chống hít sặc sau khi về nhà.