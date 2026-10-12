'Chạm số - Sống xanh': Nhắn nhủ sinh viên tiêu dùng có trách nhiệm

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chia sẻ, trong thời đại số, chỉ với một thao tác chạm thẻ, quét mã QR hay sử dụng điện thoại thông minh, người dùng có thể hoàn tất giao dịch trong vài giây. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là trách nhiệm đối với môi trường.

Với thế hệ Gen Z, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải những khái niệm xa vời mà hiện diện ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Từ việc thanh toán vé xe buýt, mua đồ uống đến đóng học phí, những thao tác không dùng tiền mặt đang góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm nhu cầu sử dụng hóa đơn, vé giấy và hạn chế lãng phí tài nguyên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mỗi cú chạm số văn minh có thể trở thành một hành động cụ thể để xây dựng lối sống xanh, góp phần đưa đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Trước hết, người trẻ cần tiêu dùng thông minh, không để sự tiện lợi của thanh toán số dẫn đến những quyết định chi tiêu thiếu kiểm soát, chạy theo các trào lưu mua sắm bốc đồng.

Sinh viên trải nghiệm với những câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn. Ảnh: BTC

Thứ hai, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn tài khoản. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, từ mã QR giả mạo đến hành vi lợi dụng dữ liệu cá nhân hoặc thuê, cho thuê tài khoản. Việc trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ là điều cần thiết để mỗi người trở thành một công dân số có trách nhiệm.

Thông điệp thứ ba là biến giảng đường thành nơi khởi nguồn của những sáng kiến xanh. Sinh viên có thể bắt đầu từ những việc gần gũi như phân loại rác, sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế đồ dùng một lần, đồng thời chủ động nghiên cứu các đề tài về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn chương trình trở thành một cẩm nang thiết thực, giúp sinh viên nhận diện cơ hội, phòng tránh rủi ro và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề gắn với học tập, tiêu dùng và sinh hoạt của sinh viên. Phiên thứ nhất có chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững”, trao đổi về vai trò của sinh viên trong thúc đẩy lối sống xanh, từ lựa chọn tiêu dùng hằng ngày đến ứng dụng thanh toán số an toàn, có trách nhiệm.

Các nội dung thảo luận hướng tới việc làm rõ rằng sống xanh không nhất thiết bắt đầu bằng những hành động lớn lao. Việc thay đổi thói quen mua sắm, thanh toán và sử dụng tài nguyên cũng có thể góp phần giảm dấu chân môi trường. Công nghệ số, khi được sử dụng hợp lý, sẽ hỗ trợ hình thành những lựa chọn tiêu dùng văn minh hơn.

Phiên thứ hai có chủ đề, “Gen Z - Dấu chân xanh”. Ảnh: BTC

Phiên thứ hai, “Gen Z - Dấu chân xanh”, đi sâu vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch số và vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống bền vững. Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, sinh viên cần biết nhận diện nguy cơ lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát chi tiêu và chủ động phòng ngừa rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Với sự tham gia trao đổi của các chuyên gia an ninh mạng, đại diện doanh nghiệp, trường học và sinh viên, tọa đàm tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận nhiều góc nhìn về tài chính số, an toàn thông tin và trách nhiệm tiêu dùng. Qua đó, chương trình hướng tới mục tiêu giúp sinh viên không chỉ sử dụng công nghệ thành thạo mà còn biết cân bằng giữa tiện ích, an toàn tài chính và ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh các phiên thảo luận, minigame “Chạm số - Bắt trend xanh” mang đến cơ hội để sinh viên thử sức với những câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và thói quen sống xanh, qua đó tiếp nhận kiến thức theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Ban Tổ chức tặng quà tri ân các diễn giả và đơn vị đồng hành. Ảnh: BTC

Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” là hoạt động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.