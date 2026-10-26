Chậm nhất ngày 30/06/2027, tài khoản ngân hàng phải liên kết VNeID, người dùng cần làm gì?

Hoàn thành liên kết trước ngày 30/6/2027

Nghị định 320/2026/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/ND-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/09/2026. Phần 3 Điều 20 được đề xuất định nghĩa các tài khoản giao dịch điện tử thuộc tính bắt buộc, được tạo trước ngày được đề xuất có hiệu lực, phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định nghĩa điện tử trong thời gian định nghĩa nhất.

Với tài khoản ngân hàng, thời hạn được kéo dài hơn so với các lĩnh vực khác. Chủ tài khoản ngân hàng tạo trước ngày 28/09/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất vào ngày 30/06/2027.

Tại Điều 19, Nghị định 320/2026/ND-CP bổ sung tài khoản 9 và tài khoản 10 vào Điều 40 Nghị định 69/2024/ND-CP, quy định về công việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật giao dịch điện tử năm 2023 trên nền số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. 12 lĩnh vực bao gồm ngân hàng, giáo dục, bình dân học dịch vụ số, chứng khoán, Viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, Dược phẩm, chữa bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Chủ tài khoản xác thực chậm nhất vào ngày 30/06/2027. Ảnh minh họa

Người dùng cần làm gì?

Không thể thực hiện liên kết giữa các tài khoản trên nền tảng và tài khoản điện tử. Vì vậy, tài khoản ngân hàng chủ nên theo dõi thông báo, hướng dẫn từ ngân hàng mình đang sử dụng. Tương tự, người dùng các dịch vụ khác cần theo dõi hướng dẫn từ nhà mạng, công ty chứng khoán, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Người dùng cũng nên kiểm tra tài khoản VNeID tài khoản vẫn hoạt động bình thường. Từ ngày 28/09/2026, tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa tự động khi bàn chân điện tử bị khóa hoặc khi số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không có chính chủ.

Trong quá trình phát triển khai quy định liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với VNeID, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động nghiên cứu Nghị định số 320/2026/ND-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cung cấp dịch vụ để xác định đúng phạm vi, thời hạn, phương thức thực hiện đối với từng loại tài khoản.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên nền tảng số, đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ thể hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, thương mại điện tử, cần chủ nhanh Kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc ứng dụng giao dịch, thực hiện liên kết, xác thực theo quy định chính xác; đồng thời tăng cường biện pháp bảo vệ dữ liệu khách hàng, đảm bảo an toàn hệ thống và phòng có nguy cơ giả mạo, cung cấp tài khoản.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo, lừa đảo

Bên cạnh yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác với nguy cơ các đối tượng lợi dụng việc triển khai liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với VNeID để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân. Các đối tượng có thể giả danh nhân viên công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, thông báo tài khoản của nhà đầu tư, khách hàng chưa hoàn thành liên kết VNeID, có nguy cơ bị khóa, hạn chế giao dịch hoặc tạm dừng thanh toán. Sau đó, đối tượng yêu cầu người sử dụng truy cập đường dẫn giả mạo, cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các đối tượng có thể giả danh nhân viên sàn giao dịch, thông báo gian hàng chưa được xác thực, yêu cầu người bán hàng hoặc người tiếp thị liên kết nộp phí, cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện các bước “xác minh khẩn cấp” để tránh bị khóa gian hàng, đình chỉ hoạt động hoặc dừng thanh toán doanh thu. Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan Công an, cơ quan quản lý nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin định danh điện tử, cài đặt phần mềm hỗ trợ, chia sẻ màn hình điện thoại hoặc chuyển tiền với lý do phục vụ việc liên kết, xác thực tài khoản.

Đặc điểm chung của các thủ đoạn trên là đưa ra thông báo có tính chất khẩn cấp, tạo áp lực về thời hạn hoặc nguy cơ gián đoạn giao dịch để yêu cầu người sử dụng thực hiện theo hướng dẫn. Vì vậy, khi nhận được thông báo bất thường, người dân cần chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ qua các kênh chính thức để kiểm tra, xác minh; không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.