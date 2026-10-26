Chậm nhất ngày 3/11/2026 Sở Nội vụ Điện Biên hoàn thành việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Đại biểu dự hội nghị triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Làm rõ các nội dung tại Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; Công văn số 1617-CV/TU ngày 21/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên cho biết: Sở Nội vụ là một trong ba đơn vị được lựa chọn triển khai thí điểm nhiệm vụ này. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp, cách thức tổ chức, làm căn cứ triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ nói rằng, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo yêu cầu của Trung ương lần này không đơn thuần là thống kê số lượng công chức, viên chức hay xác định nhu cầu biên chế, mà phải đánh giá tổng thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xác định đúng nhu cầu nhân lực, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, đúng vị trí, phát huy hiệu quả đội ngũ hiện có.

"Đây là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp, đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị", đồng chí Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên nhấn mạnh các việc trọng tâm cần tập trung thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị. (Ảnh: LÊ LAN)

Bảo đảm việc rà soát, xây dựng phương án nhân sự, biên chế chuẩn xác, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu các đơn vị khi thực hiện rà soát phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế; không lấy số lượng biên chế hiện có làm căn cứ duy nhất để xác định nhu cầu nhân lực; không thực hiện hình thức, hợp thức hóa số liệu hoặc đề xuất biên chế theo mong muốn chủ quan của từng đơn vị. Các nội dung đề xuất phải có căn cứ, số liệu chính xác, tài liệu minh chứng đầy đủ, bảo đảm tính khách quan và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Để bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các phòng, ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các nội dung hướng dẫn, tập huấn; tích cực trao đổi, thảo luận, kịp thời phản ánh những nội dung chưa rõ, còn có cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Những vấn đề liên quan cần được giải đáp, làm rõ và thống nhất ngay từ đầu, tránh tình trạng mỗi đơn vị triển khai theo một cách khác nhau, ảnh hưởng đến chất lượng tổng hợp và kết quả chung…

Công chức xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân trên địa bàn xã. (Ảnh: LÊ LAN)

Về thời gian, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt nêu rõ, theo kế hoạch, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phải hoàn thành việc rà soát, tổng hợp và gửi kết quả trước ngày 28/10/2026; Sở Nội vụ hoàn thành rà soát, thẩm định, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 3/11/2026.

Đồng thời, Sở Nội vụ chủ động chuẩn bị về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp để sẵn sàng hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc triển khai tại các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Trước đó, tại Công văn số 1617-CV/TU ngày 21/10/2026, Tỉnh ủy Điện Biên đã giao ba đơn vị, gồm: xã Mường Ảng, Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ thí điểm thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, với yêu cầu thực hiện đầy đủ 8 bước và sử dụng bộ 9 biểu nghiệp vụ. Việc thực hiện phải ghi nhận đầy đủ lỗi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý; báo cáo kết quả chạy thử về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 5/11/2026.