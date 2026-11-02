Chậm nhất ngày 15/12/2026 phải vận hành Nền tảng hợp đồng lao động điện tử

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 44/2026/NQ-CP ngày 30/10/2026 về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử theo Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, các nhà cung cấp eContract đã cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng lao động điện tử trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa hoàn thành kết nối với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử tại thời điểm này được tiếp tục cung cấp dịch vụ đến hết ngày 31/12/2026.

Trong thời gian chờ kết nối, hợp đồng lao động điện tử được giao kết vẫn có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy và có hiệu lực đến hết thời hạn hợp đồng theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật giao dịch điện tử.

Việc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử (ID) đối với các hợp đồng này được thực hiện như hợp đồng giao kết trước ngày 1/7/2026, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Từ ngày 1/1/2027, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, phương thức quy định tại Điều 6 Nghị định số 337/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Chính phủ cho phép tạm dừng vận hành chính thức Nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho đến khi có nhà cung cấp eContract đáp ứng các điều kiện theo quy định và hoàn thành thủ tục kết nối. Tuy nhiên, chậm nhất ngày 15/12/2026, nền tảng phải được đưa vào vận hành chính thức.

Theo quy định, eContract là hệ thống thông tin được kết nối với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử, cho phép người lao động và người sử dụng lao động tạo lập, ký số, lưu trữ, tra cứu và quản lý hợp đồng. Hệ thống cũng hỗ trợ báo cáo tình hình sử dụng lao động và chứng thực hợp đồng lao động điện tử.

Nhà cung cấp eContract là các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hệ thống này để người lao động và người sử dụng lao động lựa chọn trong quá trình giao kết, thực hiện và chứng thực hợp đồng lao động điện tử theo quy định.