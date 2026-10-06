Chậm nhất 6 tháng kể từ 6/10/2026, Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu kết thúc hoạt động

Ban Bí thư ban hành Quy định số 222 QĐ/TW ngày 6/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố.

Trong đó, về điều khoản chuyển tiếp, Quy định nêu rõ, Trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu kết thúc hoạt động theo quyết định của ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày 6/10/2026. Các chương trình, lớp đào tạo, bồi dưỡng đang triển được tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành; việc quản lý thống nhất về chuyên môn do trường chính trị tỉnh, thành phố thực hiện; văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã được cấp và hồ sơ của học viên được lập trước ngày 6/10/2026 tiếp tục có giá trị theo quy định.

Việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của trung tâm chính trị cấp xã khi kết thúc hoạt động bảo đảm thực hiện theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, biên chế được giao và quy định của cấp có thẩm quyền; bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức.

Xem xét, sử dụng cơ sở vật chất làm điểm đào tạo, bồi dưỡng theo khu vực hoặc địa bàn

Tài chính, tài sản, đất đai, trụ sở, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu của trung tâm chính trị cấp xã được kiểm kê, bàn giao, quản lý, sử dụng và xử lý theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn, không thất thoát, lãng phí và không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 6/10/2026.

Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trung tâm chính trị cấp xã sau sắp xếp; việc giao cho trường chính trị tỉnh, thành phố phối hợp với đảng uỷ cấp xã xem xét, sử dụng làm điểm đào tạo, bồi dưỡng theo khu vực hoặc địa bàn phải bảo đảm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2026 và thay thế Quy định số 393-QĐ/TW, ngày 05/01/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chinh trị tỉnh, thành phố và Quy định số 360-QĐ/TW, ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu.