Chăm mẹ già 2,5 năm, người phụ nữ bị 5 anh chị em tố trộm 3,4 tỷ đồng của mẹ

Bà Bern Rogers chụp ảnh cùng mẹ của mình. Ảnh: SWNS

Bern Rogers (71 tuổi) đến từ Bristol (Anh) từng được ca ngợi vì tận tụy chăm sóc mẹ, nhưng sau đó lại bị chính những người thân thiết nhất đối xử như một tội phạm.

"Tôi từ chỗ được xem như một vị thánh vì chăm sóc mẹ, bỗng nhiên trở thành kẻ phạm tội tồi tệ. Tôi chỉ làm những gì mẹ yêu cầu. Tất cả anh chị em chống lại một mình tôi, khiến tôi cảm thấy suy sụp", bà Rogers chia sẻ.

Chăm sóc mẹ 24 giờ/ngày trong 2,5 năm

Tháng 9/2017, cụ Sheila Wills, mẹ bà Bern Rogers, chuyển từ Norfolk đến sống cùng con gái và con rể Jon Rogers tại Bristol do không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trước đó, cụ Wills từng bị phát hiện đi lang thang bên ngoài nhà riêng, khiến hàng xóm lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của bà.

Ban đầu, gia đình bà Bern Rogers chỉ định đón cụ về ở khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cụ mắc chứng mất trí nhớ và sức khỏe ngày càng suy giảm, họ hiểu rằng bà cần được chăm sóc lâu dài.

Theo bà Rogers, mẹ nhiều lần khẳng định không muốn sống một mình hay vào viện dưỡng lão mà mong được ở bên con gái.

Những năm cuối đời, cụ Wills cần người chăm sóc thường xuyên, từ vệ sinh cá nhân, ăn uống đến hỗ trợ khi mất kiểm soát đại tiểu tiện. Chồng bà Rogers cho biết, hai vợ chồng gần như không thể vắng nhà vì cụ luôn cần có người bên cạnh.

Chứng mất trí nhớ cũng khiến tính cách, hành vi của cụ thay đổi. Cụ thường lo lắng, buồn bã, đôi khi tức giận và trở nên sợ hãi.

Trong những tuần cuối đời của mẹ, trùng với thời điểm Anh áp dụng lệnh phong tỏa đầu tiên vì Covid-19, bà Rogers phải ngủ dưới sàn nhà ngay cạnh giường mẹ để tiện chăm sóc, theo Mail.

Dù vất vả, bà Rogers khẳng định không hối hận về quyết định của mình.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã mang đến cho mẹ cuộc sống tốt đẹp nhất. Bà thích được ở bên các con và các cháu. Tôi nghĩ bà thực sự hạnh phúc khi sống cùng chúng tôi", bà nói.

Vợ chồng bà Rogers. Ảnh: SWNS

Bị 5 anh chị em tố cáo trộm tiền

Tháng 4/2020, cụ Wills qua đời. Theo Rogers, anh trai bà là Andrew Wills, người được chỉ định quản lý di sản, từng đề nghị trả tiền để bù đắp công sức chăm sóc mẹ. Gia đình đã bàn bạc việc này nhưng chưa thống nhất mức cụ thể.

Không lâu sau khi mẹ mất, bà Rogers chuyển 100.000 bảng Anh (khoảng 3,4 tỷ đồng) từ tài sản của mẹ vào tài khoản riêng. Việc này khiến quan hệ giữa bà và các thành viên khác trong gia đình rạn nứt. Bà bị anh chị em trình báo cảnh sát về tội trộm cắp.

Ngân hàng sau đó thu hồi khoản tiền, hoàn trả vào khối di sản do nghi ngờ có dấu hiệu gian lận. Vụ việc dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát và quá trình truy tố hình sự.

Chồng bà Rogers mô tả việc chứng kiến vợ phải ra tòa là trải nghiệm kinh hoàng. Ông cho biết vợ phải đứng trước tòa, hai bên có nhân viên trại giam áp giải và đối mặt nguy cơ ngồi tù nếu bị bồi thẩm đoàn kết tội. Cuối cùng, bà được tuyên trắng án.

Sau đó, chính bà Rogers tiếp tục khởi kiện dân sự để đòi quyền lợi, đòi phần tiền công chăm sóc mẹ. Vụ việc kéo dài vì anh chị em không tìm được ý kiến chung.

Cuối cùng, sau hơn 6 năm, mới đây, tòa xác nhận bà Rogers đã dành 850 ngày chăm sóc mẹ và sẽ được nhận tổng mức bồi thường 127.500 bảng Anh (hơn 4,3 tỷ đồng).

Dù giành chiến thắng, cuộc chiến pháp lý đã để lại những tổn thương sâu sắc. Vợ chồng bà Rogers hiện không còn liên lạc với 5 người anh chị em.

Bà Rogers chia sẻ rằng, điều khiến bà đau lòng nhất là cả 5 người đều đưa ra lời khai chống lại mình. Gia đình bà từng đề nghị thương lượng nhưng các anh chị em nhanh chóng từ chối.

"Mẹ tôi luôn nói rằng bà không muốn được chăm sóc miễn phí. Nếu tôi không nhận tiền chăm sóc, không giải quyết được mọi chuyện với anh chị em, bà sẽ phải vào viện dưỡng lão. Mẹ muốn tôi được trả công", bà kể lại.

Với bà, chính lời dặn dò đã giúp bản thân có thêm động lực theo đuổi vụ kiện suốt hơn 6 năm.