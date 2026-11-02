Chăm mẹ 24 giờ mỗi ngày suốt 2,5 năm, người phụ nữ bị 5 anh chị em tố trộm tiền: Phán quyết sau 6 năm gây chú ý

Tháng 9/2017, cụ Sheila Wills chuyển từ Norfolk đến sống cùng con gái Bern Rogers và con rể Jon Rogers tại Bristol, Anh, do không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Gia đình ban đầu chỉ dự định đón cụ về ở khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cụ mắc chứng mất trí nhớ và sức khỏe suy giảm, vợ chồng bà Rogers hiểu rằng mẹ cần được chăm sóc lâu dài.

Theo bà Rogers, mẹ không muốn sống 1 mình hoặc vào viện dưỡng lão mà mong ở cùng con gái. Những năm cuối đời, cụ cần được hỗ trợ thường xuyên từ vệ sinh cá nhân, ăn uống đến xử lý tình trạng mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Vợ chồng bà Rogers gần như không thể cùng rời khỏi nhà vì cụ luôn cần có người bên cạnh. Trong những tuần cuối đời của mẹ, trùng thời điểm Anh áp dụng lệnh phong tỏa đầu tiên do Covid-19, bà Rogers ngủ dưới sàn cạnh giường để tiện chăm sóc.

Bà Bern Rogers chụp ảnh cùng mẹ của mình. Ảnh: SWNS

Cụ Wills qua đời tháng 4/2020. Theo bà Rogers, anh trai Andrew Wills, người quản lý di sản, từng đề nghị trả tiền bù đắp công sức chăm sóc mẹ. Gia đình đã bàn bạc nhưng chưa thống nhất mức cụ thể.

Sau đó, bà Rogers chuyển 100.000 bảng Anh, khoảng 3,4 tỷ đồng, từ tài sản của mẹ vào tài khoản riêng. 5 người anh chị em trình báo cảnh sát, cáo buộc bà trộm cắp.

Ngân hàng thu hồi khoản tiền và hoàn trả vào khối di sản do nghi ngờ có dấu hiệu gian lận. Bà Rogers bị điều tra, truy tố và phải ra tòa, đối mặt nguy cơ ngồi tù nếu bị bồi thẩm đoàn kết tội. Cuối cùng, bà được tuyên trắng án.

Sau vụ án hình sự, bà Rogers khởi kiện dân sự để yêu cầu thanh toán tiền công chăm sóc mẹ. Vụ việc kéo dài do các thành viên trong gia đình không đạt được thỏa thuận.

Sau hơn 6 năm, tòa xác nhận bà Rogers đã dành 850 ngày chăm sóc mẹ và quyết định bà được nhận 127.500 bảng Anh, tương đương hơn 4,3 tỷ đồng.

Dù thắng kiện, bà Rogers và chồng hiện không còn liên lạc với 5 người anh chị em. Bà cho biết điều khiến mình đau lòng nhất là tất cả đều đưa ra lời khai chống lại bà.

Theo bà Rogers, mẹ từng khẳng định không muốn con gái chăm sóc miễn phí và mong bà được trả công. Lời dặn này trở thành động lực để bà theo đuổi vụ kiện trong hơn 6 năm.