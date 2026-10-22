Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ từng chi bộ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong 9 tháng của năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, quản lý ngân sách và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Đảng ủy UBND thành phố cũng tập trung lãnh đạo các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng, Đảng ủy UBND thành phố tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 671 quần chúng ưu tú và 2 lớp lý luận chính trị cho 218 đảng viên mới. 100% đảng viên nộp đảng phí qua cổng dịch vụ công. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng với 74 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện trong năm 2026...

Đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị; nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, đồng chí Nguyễn Kim Long cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp thu, đồng hành cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng chí ghi nhận, 9 tháng qua, dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, toàn Đảng bộ UBND thành phố vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai 9 tháng đạt 10,01%; thu ngân sách đạt 78.246 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 71,9% kế hoạch thành phố giao; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2,392 tỷ USD.

Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và kiện toàn tổ chức bộ máy có chuyển biến tích cực. Trong kết quả chung ấy của toàn thành phố có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các cấp ủy cơ sở.

Đồng chí đề nghị, trong quý IV, các đơn vị thuộc Đảng bộ UBND thành phố bám sát Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy UBND thành phố về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thu ngân sách, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, nhà ở xã hội. Tinh thần là “việc khó không né tránh, việc vướng không đùn đẩy; chủ động phối hợp, quyết liệt xử lý đến cùng”.

Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ từng chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện thực chất mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; hoàn thiện công tác quy hoạch, hồ sơ đảng viên theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Chủ động phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh từ sớm, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, dân vận; quan tâm lắng nghe, chia sẻ khó khăn với cán bộ, đảng viên, người lao động, giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận.

Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thực chất. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; đánh giá, xếp loại cuối năm khách quan, công tâm, lấy kết quả công việc làm thước đo. Chủ động chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027, phát huy vai trò các đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, từng cấp ủy rà soát nhiệm vụ quý IV, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và kết quả. Những khó khăn, vướng mắc phải được phản ánh, tháo gỡ kịp thời. Tinh thần thi đua 500 ngày đêm theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những kết quả thực chất chứ không chỉ dừng lại ở quyết tâm.

Người đứng đầu, tổ chức đảng, tập thể đơn vị phải làm việc hết khả năng để đạt các mục tiêu đã đề ra, trong đó có 3 mục tiêu quan trọng: Tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.