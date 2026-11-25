Sáng 24/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 700 đại biểu là các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới dự.

Nguồn: VTV