Sáng 24-11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Nam

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Về phía thành phố Hà Nội, dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.

Tham dự có gần 700 đại biểu gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Nhật Nam

Văn hóa giữ cho dân tộc ta luôn là chính mình

Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, năm 1946 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sứ mệnh của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng. Trải qua 80 năm, văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc, trở thành sức mạnh tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã trở thành tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới, định hướng và dẫn dắt toàn dân tộc biến tư tưởng thành hành động, thành sức mạnh đưa đất nước tiến lên.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, suốt 80 năm qua, văn hóa Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh lịch sử. Những định hướng lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm sâu vào các lĩnh vực đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Từ thực tiễn sinh động ấy, nhận thức lý luận của Đảng về văn hóa ngày càng sâu sắc, hoàn chỉnh: Từ ngọn đuốc soi đường năm 1946 đến nền tảng tinh thần của xã hội; từ sức mạnh nội sinh đến trụ cột và hệ điều tiết của phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quốc hội đã thể chế hóa, chính thức quy định ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Nhật Nam

Nhìn lại chặng đường 80 năm, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập. Những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo, nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung tiếp tục được gìn giữ.

“Văn hóa thấm sâu vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: Người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ kiên trung, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh - sinh viên hiếu học, người lao động cần cù - sáng tạo. Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, văn hóa vẫn còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đây là những trăn trở lớn đặt lên vai thế hệ hôm nay. Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là thực hiện lời Bác dặn: Văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa và xa xỉ.

Tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, nhất là những người đặt nền móng cho nền văn hóa mới; các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ văn hóa đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Những tác phẩm và di sản của họ vượt qua thử thách thời gian, tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ người Việt Nam.

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết khái quát một số bài học kinh nghiệm có giá trị bền vững.

Thứ nhất, văn hóa phải đi trước mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có định hướng, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ chệch hướng và phải trả giá.

Thứ hai, nhân dân là cội nguồn, là chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống nhân dân và phải trở về phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì cằn cỗi; văn hóa vì dân thì trường tồn.

Thứ ba, phải giữ gìn cội nguồn nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Đó là bản lĩnh đã được thử thách qua nhiều thế kỷ.

Thứ tư, sự lãnh đạo của Đảng phải gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức, văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Thứ năm, xây dựng văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ảnh: Nhật Nam

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp để mỗi người tự nhìn lại trách nhiệm của mình trong gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, vun đắp nếp nhà, xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn; sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn và đóng góp thiết thực để văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới, nhất là trên không gian số và trường quốc tế.

Văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong mỗi lời nói, việc làm, hoạt động văn hóa và tác phẩm sáng tạo của nhân dân. Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi và những sản phẩm văn hóa đặc sắc, có giá trị.

Phát huy vai trò văn hóa trong định hướng phát triển đất nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 24-11-1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Trong bối cảnh nền độc lập non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, quy tụ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa cùng chung sức bảo vệ, kiến thiết đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nhật Nam

Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với ba nguyên tắc: Dân tộc, khoa học, đại chúng; đồng thời khẳng định quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy hạnh phúc của nhân dân làm nền tảng cho nền văn hóa mới, đề cao tinh thần tự chủ, ý thức làm chủ, trách nhiệm với đồng bào và đất nước. Quan điểm ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước thành sức mạnh hành động thống nhất của toàn dân tộc.

Trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng. Từ phong trào bình dân học vụ, kháng chiến cứu nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa luôn đóng góp tài năng, tâm huyết.

Trong thời kỳ đổi mới, văn hóa tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, góp phần đổi mới tư duy, bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển. Các giá trị văn hóa Việt Nam ngày càng được lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước hướng tới các mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045, đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Trong khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc đời sống, vẫn còn những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận như sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội; chênh lệch trong tiếp cận, thụ hưởng văn hóa; việc bồi dưỡng tài năng, bảo vệ di sản chưa được coi trọng đúng mức; tiềm năng văn hóa chưa được khai thác hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện năm định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Thành quả phát triển phải được thể hiện qua chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa cần được đặt trong quá trình lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách và tổ chức thực hiện. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để mọi người phát triển toàn diện.

Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa quyết định sức sống của văn hóa. Trong đó, cần bảo đảm quyền sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa; chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, nhân ái, trung thực, tự trọng, ý thức thượng tôn pháp luật, phát triển trí tuệ, thể lực và tư duy độc lập. Gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em, giúp người trẻ ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Nam

Thứ ba, giữ gìn bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Trong đó, cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc; bảo vệ giá trị di sản và môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Việc bảo tồn phải gắn với vai trò của cộng đồng, bảo đảm để người dân được thực hành, trao truyền di sản và hưởng lợi chính đáng. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo môi trường dân chủ, cởi mở cho sáng tạo nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội.

Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Trong đó, cần phát triển năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến với công chúng trong nước, quốc tế; gắn kết đội ngũ sáng tạo với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh; đồng thời làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sáng tạo nội dung trên không gian số, phát huy giá trị tiếng Việt, lịch sử và di sản.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa.

Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, phương thức quản lý; bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong đó, ưu tiên bảo tồn di sản, giữ gìn nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng tài năng, nhất là ở vùng khó khăn; khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia xây dựng thiết chế, tổ chức hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải trực tiếp quan tâm, chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa. Việc đánh giá cần căn cứ vào những giá trị thực chất tạo ra cho con người và cộng đồng; đồng thời tôn trọng đặc thù lao động sáng tạo, khắc phục bệnh thành tích và sử dụng nguồn lực có trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng đời sống văn hóa. Các hoạt động trong ngày này cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp nhu cầu, khuyến khích các thế hệ cùng tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chung tay chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến. Qua đó, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.