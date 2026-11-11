Chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Trọng tâm trong công tác này là chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động. Thông qua chương trình, các cấp hội đã huy động sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân để hỗ trợ thường xuyên cho trẻ mồ côi. Đến nay, các cơ sở hội trên toàn tỉnh đã nhận và phối hợp đỡ đầu 402 trẻ em mồ côi với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,9 tỷ đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí định kỳ, các đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các em vào dịp lễ, tết hay đầu năm học mới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Sầm

Tiêu biểu như trường hợp 2 em Lương Phương Uyên và Lương Gia Huy, khối Hoàng Long, phường Tam Thanh. Năm 2021, mẹ của hai em qua đời do đại dịch COVID-19, bố đi làm xa, hai em sống với bà ngoại. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, cán bộ Hội LHPN tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận làm "mẹ đỡ đầu", duy trì mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em.

Em Lương Phương Uyên cho biết: Em rất vui và xúc động khi các dịp lễ, tết hay đầu năm học luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cô, các bác. Các cô, các bác thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập cũng như sức khỏe của hai chị em. Đây là động lực để chúng em cố gắng vươn lên trong học tập và đời sống.

Cùng với chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội phụ nữ tập trung kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ trực tiếp học sinh vùng khó khăn. Đồng thời, tổ chức hội các cấp quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn thông qua việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em. Nhiều mô hình, câu lạc bộ tại cơ sở được thành lập. Qua các mô hình này, câu lạc bộ trẻ em được trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Từ thực tế triển khai, các phong trào, mô hình chăm lo cho trẻ em của tổ chức hội phụ nữ đã mang lại những hiệu quả nhất định. Hàng trăm trẻ em nghèo, mồ côi có thêm điều kiện cắp sách tới trường, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng; các vụ việc nguy cơ vi phạm quyền trẻ em được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đề ra những giải pháp thiết thực để cải thiện chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức chăm lo, bảo vệ trẻ em. Trọng tâm là huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để duy trì và nhân rộng chương trình "Mẹ đỡ đầu"; các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cơ sở. Cùng đó, các cấp hội sẽ thực hiện chặt chẽ công tác giám sát việc thực thi chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo ra một mạng lưới bảo vệ trẻ em đồng bộ từ cơ sở.

Thông qua những việc làm cụ thể, bám sát thực tế cơ sở, các cấp hội phụ nữ đã góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em, nhất là nhóm yếu thế được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.