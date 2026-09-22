Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em tại Cảm Nhân và Bắc Hà

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 20 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 22/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Cảm Nhân và Trường Mầm non xã Cảm Nhân số 1 tổ chức chương trình “Bé vui hội trăng rằm” cho các em nhỏ tại địa phương.

Dự chương trình có đồng chí Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo xã Cảm Nhân; cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Mầm non xã Cảm Nhân số 1.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã trao 443 suất quà Trung thu tặng toàn thể học sinh nhà trường. Nhằm kịp thời động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, dịp này, Hội trao thêm 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng học sinh thuộc hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Lãnh đạo xã Cảm Nhân trao quà Trung thu cho học sinh.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cảm Nhân cũng trao những phần quà Trung thu ý nghĩa tặng học sinh nhà trường.

Sự quan tâm, chung tay của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền địa phương đã mang đến cho học sinh mầm non xã Cảm Nhân một Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn; đồng thời, động viên các em luôn chăm ngoan, học tốt.

* Xã Bắc Hà thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, xã Bắc Hà tổ chức 11 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 33 trẻ em khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bắc Hà trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật nhân dịp Trung thu.

Các đoàn công tác do lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận các thôn.

Trong số 33 trẻ em được thăm, tặng quà tại 17 thôn có 24 em khuyết tật nặng, 6 em khuyết tật đặc biệt nặng và 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tại các gia đình, lãnh đạo xã Bắc Hà đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, điều kiện học tập, sinh hoạt của các em; chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em được chăm sóc, học tập và hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo xã Bắc Hà thăm, tặng quà học sinh tại các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng dân cư tại các thôn thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh của từng trẻ, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các em.

Trong chuỗi hoạt động Tết Trung thu năm 2026, xã Bắc Hà sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, rước đèn, phá cỗ và trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Chương trình “Đêm hội trăng rằm xã Bắc Hà” dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/9 tại sân vận động trung tâm xã.