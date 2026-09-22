Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi ở đặc khu Trường Sa

Những ngày này, cùng với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân sinh sống trên các đảo ở Trường Sa, các cơ quan chức năng của đặc khu Trường Sa đang tích cực chuẩn bị hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 cho thiếu niên, nhi đồng nhằm giúp các em có một mùa Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa.

Theo đó, UBND đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 780 suất quà Trung thu, gồm: Bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa; đồng thời chuẩn bị lồng đèn tặng thiếu nhi trên các đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan khối bờ. Các phần quà được sắp xếp, đóng gói cẩn thận, bảo đảm chuyển đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời.

Những phần quà Tết Trung thu đầy ý nghĩa của UBND đặc khu Trường Sa được trao tận tay thiếu nhi trên các đảo.

Thiếu nhi đảo Sinh Tồn luyện tập tiết mục văn nghệ cho chương trình Trung thu sắp được tổ chức.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên, phụ huynh và Nhân dân chuẩn bị chương trình Trung thu cho các em phù hợp với điều kiện thực tế. Từ việc trang trí khuôn viên trường học, nhà văn hóa đến chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể, phá cỗ Trung thu... đều được triển khai chu đáo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ cùng các cháu trang trí mâm cỗ, tập văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Thiếu nhi đảo Trường Sa luyện tập tiết mục múa lân cho chương trình Trung thu.

Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết, lãnh đạo, cán bộ và người dân đặc khu mong muốn mỗi phần quà tuy giản dị nhưng sẽ mang đến cho thiếu nhi một cái Tết Trung thu ấm áp, nhiều niềm vui như các bạn nhỏ ở đất liền. Sự quan tâm, chăm lo thiết thực ấy thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với thế hệ tương lai của đặc khu.

Việc chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các đảo. Qua đó, động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác, học tập; vun đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ măng non.