Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Công đoàn Thành phố trao vé xe, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 cho đại diện công nhân lao động. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 23/11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt, chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành phố đã đến dự, thực hiện nghi thức bấm nút chuyển khoản đồng loạt hỗ trợ 350.000 đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn, mỗi trường hợp 1 triệu đồng; đồng thời trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác chăm lo Tết năm nay được triển khai từ sớm, với phương châm “Đúng đối tượng - đúng nhu cầu - thiết thực - hiệu quả - không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết.”

Các hoạt động chăm lo thiết thực, kịp thời nhằm giúp người lao động có điều kiện chủ động sắp xếp công việc, chi tiêu và chuẩn bị sum họp cùng gia đình trong dịp Tết 2027.

Theo ông Phùng Thái Quang, dịp Tết năm 2027, Liên đoàn Lao động Thành phố dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn có đông công nhân lao động; phấn đấu bảo đảm 100% người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng ít nhất một hoạt động chăm lo.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tăng cường đối thoại, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Công đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập; đồng thời đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch, mức thưởng và thời gian chi trả thưởng Tết để người lao động chủ động sắp xếp cuộc sống.

Đối với doanh nghiệp có điều kiện, tổ chức Công đoàn vận động chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết ngay trong tháng 11 và tháng 12/2026. Việc này giúp người lao động có thêm nguồn tài chính để chủ động mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

Về chăm lo vật chất, Công đoàn Thành phố dự kiến hỗ trợ 370.000 phần quà bằng hình thức chuyển khoản, với mức tối đa 1 triệu đồng/người; riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Tổ chức Công đoàn cũng hỗ trợ 7.500 vé xe, tàu, máy bay để công nhân về quê đón Tết; tổ chức các phiên chợ Tết dự kiến phục vụ hơn 60.000 lượt công nhân mua sắm hàng hóa thiết yếu với giá phù hợp.

Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho người lao động. Trong đó, tổ chức chương trình tham quan di tích, cảnh quan thành phố dành cho người lao động ở lại thành phố đón Tết; chương trình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại cùng các chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027”, “Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027” và Bữa cơm tất niên Công đoàn sẽ được tổ chức tại cơ sở.

Ông Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp Công đoàn bám sát địa bàn, rà soát từng trường hợp, ưu tiên đoàn viên, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời vận động doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, phối hợp chăm lo và tạo thuận lợi để người lao động về quê, trở lại làm việc an toàn sau Tết.

Nhận phần quà chăm lo Tết sớm, chị Hà Thị Thu Trinh (phường Bình Chiểu) không giấu được niềm vui vì có thêm khoản tiền trang trải cho gia đình; có thêm điều kiện mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và chuẩn bị đón Tết.

Chị Trinh cho biết, chồng chị mất khoảng 2 năm nay, hiện một mình chị nuôi con đang đi học và phụ giúp mẹ. Chị Trinh thuê trọ gần nơi làm việc, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng nếu không tăng ca. Sau khi trừ tiền thuê trọ gần 2 triệu đồng và các khoản sinh hoạt, nuôi con, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, chăm lo Tết là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn, động viên đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và thành phố; góp phần để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm./.