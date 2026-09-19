Chăm lo sức khỏe phụ nữ, trẻ em vùng biên giới

Chương trình được tổ chức tại 2 điểm: Phường Thường Lạc và xã Tân Hộ Cơ, với sự tham gia của đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ, nhân viên hỗ trợ đến từ Bệnh viện Âu Cơ, HAWEE và các nhà tài trợ. Qua đó, trực tiếp chăm sóc sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho 400 hội viên phụ nữ, 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 xã, phường khu vực biên giới của tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Thái Ngọc Bảo Trâm (thứ 2 từ trái sang) tặng thư cảm ơn các đơn vị tài trợ.

Tại chương trình, người dân và trẻ em được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và cấp thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, 600 phần quà được trao tặng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên phụ nữ, trẻ em vùng biên giới vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 832 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp Thái Ngọc Bảo Trâm ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của HAWEE, Bệnh viện Âu Cơ, các nhà tài trợ và đội ngũ y, bác sĩ. Sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của các đơn vị không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội mà còn là nguồn động viên đối với người dân vùng biên giới.

Người dân và trẻ em được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và cấp thuốc miễn phí.

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Thường Lạc, xã Tân Hộ Cơ và các cơ sở Hội. Trước chương trình, cán bộ, hội viên đã tích cực chuẩn bị 600 phần quà, đồng thời hỗ trợ đưa đón người dân, trẻ em đến điểm khám, góp phần để chương trình diễn ra chu đáo, an toàn.

Chương trình nhằm thiết thực chăm lo sức khỏe, đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tăng cường sự gắn kết giữa các lực lượng và Nhân dân nơi biên giới. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân và chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.