Chăm lo sức khỏe người lao động ngành Xây dựng từ sớm, từ cơ sở

Chuyển từ chăm sóc khi có bệnh sang chủ động phòng ngừa

Trong ngành Xây dựng, người lao động thường xuyên làm việc tại công trường, tiếp xúc với bụi, tiếng ồn, thời tiết khắc nghiệt và nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe không thể chỉ bắt đầu khi bệnh tật xuất hiện, mà cần được thực hiện ngay từ nơi làm việc, bằng những biện pháp phòng ngừa thiết thực và sự quan tâm thường xuyên.

Từ khám sức khỏe định kỳ đến kiểm soát nguy cơ bệnh nghề nghiệp, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đang hướng tới cách chăm lo chủ động, toàn diện hơn, đưa công tác bảo vệ sức khỏe người lao động đến gần hơn với từng công trường, nhà máy và doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đoàn viên, người lao động giai đoạn 2026–2031.

Điểm nhấn của kế hoạch là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo đó, tổ chức Công đoàn không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức mà còn tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đối thoại với người sử dụng lao động và kiến nghị giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Từ việc bảo đảm khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đến cải thiện điều kiện lao động, chất lượng bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi và sức khỏe tinh thần, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn hơn, được phát hiện sớm nguy cơ và bảo vệ quyền lợi kịp thời.

Đưa quyền lợi sức khỏe đến gần hơn với người lao động

Một trong những yêu cầu trọng tâm của kế hoạch là nâng cao hiệu quả giám sát tại doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở sẽ chủ động nắm bắt kế hoạch khám sức khỏe hằng năm, phối hợp với người sử dụng lao động theo dõi việc thực hiện, đồng thời kiến nghị khắc phục những thiếu sót, vi phạm liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Công tác giám sát cũng được mở rộng tới việc bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bữa ăn ca và kiểm soát tình trạng làm việc quá sức. Những kiến nghị sau giám sát phải được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả giải quyết, thay vì chỉ dừng ở việc phát hiện vấn đề.

Đặc biệt, CĐXDVN chú trọng huy động các nguồn lực để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức khám chuyên sâu, khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo cũng cần được công đoàn nắm bắt, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn: Không chỉ đồng hành khi người lao động gặp khó khăn, mà còn chủ động phòng ngừa để hạn chế những tổn thất về sức khỏe, thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đang hướng tới cách chăm lo chủ động, toàn diện hơn, đưa công tác bảo vệ sức khỏe người lao động đến gần hơn với từng công trường, nhà máy và doanh nghiệp.

Lấy hiệu quả chăm lo làm thước đo

Để những mục tiêu trên đi vào thực chất, CĐXDVN đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2031. Trong đó, phấn đấu 100% người lao động thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được giám sát việc thực hiện quyền lợi theo quy định; 100% kiến nghị về vi phạm quyền khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp được tiếp nhận, hướng dẫn hoặc kiến nghị giải quyết.

Hằng năm, các cấp Công đoàn phấn đấu triển khai ít nhất một hoạt động hoặc mô hình chăm sóc sức khỏe phù hợp và một cuộc giám sát chuyên đề về khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp hoặc an toàn, vệ sinh lao động. Nguồn lực được ưu tiên cho những ngành nghề có nguy cơ cao và các nhóm lao động dễ bị tổn thương, như lao động nữ, lao động di cư, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và người lao động ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Cùng với đó, việc nâng cao năng lực cán bộ công đoàn được xác định là điều kiện quan trọng để bảo vệ quyền lợi người lao động hiệu quả hơn. Đến năm 2031, CĐXDVN phấn đấu có ít nhất 70% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đưa tối thiểu một nội dung về sức khỏe, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi, sức khỏe tinh thần, điều kiện lao động hoặc phúc lợi y tế vào thỏa ước lao động tập thể.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cấp Công đoàn đưa nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động vào chương trình công tác hằng năm, tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn và người sử dụng lao động, đồng thời bảo đảm bí mật thông tin sức khỏe cá nhân.