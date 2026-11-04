Chăm lo sức khỏe người dân vùng cao

Chị Phạm Thị Hênh, thôn Chơrlang, xã Avương được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sử dụng bảo quản thiết bị lọc nước. Ảnh: HIỀN THÚY

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Avương vừa triển khai dự án hỗ trợ thiết bị lọc nước hộ gia đình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án thực hiện hỗ trợ 50 máy lọc nước cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại ba thôn Chơrlang, Azứt và Galâu, với tổng kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Các hộ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị, vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.

Chị Phạm Thị Hênh (thôn Chơrlang, xã Avương), chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nguồn nước sinh hoạt lấy tại địa phương, chất lượng không ổn định. Nay được Nhà nước hỗ trợ máy lọc nước, gia đình tôi yên tâm hơn khi nguồn nước bảo đảm an toàn”.

Ông Bnướch Thơm, Trưởng thôn Chơrlang, xã Avương cho biết, trước đây, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên, điều kiện xử lý nước còn hạn chế nên chưa thật sự yên tâm. Nay có máy lọc nước, bà con có thêm điều kiện sử dụng nguồn nước bảo đảm vệ sinh hơn trong ăn uống và sinh hoạt.

Các hộ kiểm tra thiết bị và cách sử dụng hệ thống máy lọc nước. Ảnh: HIỀN THÚY

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Avương cho biết, việc triển khai dự án hỗ trợ thiết bị lọc nước xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại những thôn còn khó khăn về điều kiện xử lý nước sinh hoạt.

“Chúng tôi xác định việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở bàn giao thiết bị mà còn phải hướng dẫn cụ thể để người dân biết cách sử dụng, vệ sinh, bảo quản và thay lõi lọc định kỳ. Qua đó, giúp các hộ phát huy hiệu quả thiết bị được hỗ trợ, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nước sử dụng trong gia đình, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Dũng nói.

Có thể thấy, từ những thiết bị lọc nước được trao đến tận tay người dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, đáp ứng nhu cầu dân sinh tại cơ sở.

Đối với các hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng nước, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa các nguy cơ từ nguồn nước chưa bảo đảm vệ sinh.

Thời gian tới, xã Avương tiếp tục quan tâm lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...