Chăm lo sức khỏe con trẻ từ những lần khám định kỳ

BHYT học sinh góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình học sinh.

Chủ động chăm sóc sức khỏe học sinh

Ở lứa tuổi học đường, trẻ có nhiều thay đổi về thể chất và tâm sinh lý. Những vấn đề như suy dinh dưỡng, thừa cân, hạn chế thị lực hay các dấu hiệu bệnh lý nếu không được phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ và giúp gia đình, nhà trường có hướng chăm sóc phù hợp.

Theo quy định mới, trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được khám sức khỏe định kỳ đầu năm học với chi phí thanh toán từ Quỹ BHYT. Chính sách này được kỳ vọng tạo điều kiện để học sinh được quan tâm chăm sóc sức khỏe ngay từ trường học, đồng thời giảm chi phí mà gia đình phải tự chi trả.

Những năm qua, BHXH cơ sở Thọ Xuân là một trong những đơn vị có kết quả nổi bật về phát triển BHYT học sinh trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026, địa bàn quản lý của đơn vị có 38.698 học sinh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%. Để tiếp tục duy trì kết quả trong năm học 2026-2027, đơn vị chủ động rà soát số lượng học sinh, phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học nắm bắt nhu cầu, nguồn kinh phí phục vụ khám sức khỏe định kỳ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHYT, quyền lợi và trách nhiệm của học sinh khi tham gia bảo hiểm.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thọ Xuân, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được triển khai gắn với sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chuyên môn. Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, nhà trường có thêm cơ sở đánh giá tình trạng thể chất của học sinh, kịp thời thông tin cho phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu bất thường để cùng theo dõi, chăm sóc và đưa các em đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Ông Hà Duyên Nam, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, trung tâm chú trọng nâng cao nhận thức của học sinh về việc chủ động bảo vệ sức khỏe và tham gia BHYT. Nhà trường phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHYT, giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc bảo vệ sức khỏe học sinh.

BHYT tiếp sức cho hành trình trưởng thành

Bệnh tật có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, trong khi chi phí khám, chữa bệnh, nhất là đối với những trường hợp điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nặng, có thể tạo áp lực lớn đối với kinh tế gia đình. Vì vậy, BHYT không chỉ là điểm tựa giúp học sinh tiếp cận các dịch vụ y tế mà còn góp phần chia sẻ chi phí khi không may gặp rủi ro sức khỏe. Trong phạm vi quyền lợi được hưởng, thẻ BHYT giúp giảm số tiền gia đình phải tự chi trả, tạo điều kiện để các em được khám, chữa bệnh và tiếp tục học tập, sinh hoạt.

Theo ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh thông qua chính sách BHYT có ý nghĩa thiết thực, vừa bảo đảm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, vừa góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi trẻ không may ốm đau. Cùng với việc thực hiện đầy đủ quyền lợi theo quy định, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để phụ huynh, học sinh hiểu rõ ý nghĩa của BHYT, chủ động tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm đúng quy định.

Năm học 2026-2027, học sinh tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT. Chính sách hỗ trợ này góp phần giảm chi phí tham gia bảo hiểm, tạo điều kiện để các gia đình duy trì BHYT cho con em, bảo đảm quyền lợi khi cần khám, chữa bệnh. Để chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, với nội dung dễ hiểu, phù hợp với học sinh và phụ huynh. Đồng thời, nhà trường cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH, ngành y tế và gia đình trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thông tin kết quả khám và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khám. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, học sinh cần được tư vấn, thăm khám chuyên sâu kịp thời để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Việc duy trì khám sức khỏe định kỳ gắn với thực hiện hiệu quả chính sách BHYT học sinh không chỉ góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường, tạo nền tảng để học sinh phát triển khỏe mạnh, tự tin trên hành trình học tập và trưởng thành.