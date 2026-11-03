Chăm lo người nghèo bằng việc làm thiết thực

UBND xã Hòa Vang bàn giao nhà mới cho hộ bà Lê Thị Diệm (thôn Dương Lâm, xã Hòa Vang). Ảnh: QUỐC LÀNH

Trao điểm tựa vững chắc

Cụ thể hóa tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ ngày 17/10 đến 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Trong Tháng cao điểm, Mặt trận thành phố và các địa phương tiếp tục vận động nguồn lực, triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh.

Những ngày cuối tháng 10/2026, niềm vui an cư đến với nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ nguồn lực của Quỹ Vì người nghèo, sự hỗ trợ của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, những căn nhà mới được hoàn thành, không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn giúp các gia đình có thêm điểm tựa vững chắc, tiếp động lực vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình bà Lê Thị Diệm (thôn Dương Lâm, xã Hòa Vang) thuộc diện khó khăn, có nhà ở xuống cấp, được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026. Từ kinh phí 50 triệu đồng của chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cùng với nguồn lực gia đình, hộ bà Diệm sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”: nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng.

Sau thời gian thi công khẩn trương, ngôi nhà hoàn thiện và được bàn giao đúng kế hoạch, giúp gia đình bà Diệm có nơi ở kiên cố, tạo điểm tựa vững chắc để vươn lên trong cuộc sống.

Tại xã Tam Xuân, Ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể thôn Long Thành và Đồn Biên phòng Tam Thanh cũng vừa hỗ trợ ngày công cải tạo ngôi nhà cho hộ neo đơn Nguyễn Thị Liễu.

Tranh thủ cuối tuần, lực lượng dân quân, phụ nữ, thanh niên thôn và cán bộ, chiến sĩ phát quang, dọn dẹp cỏ dại, dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà; gia cố lại mái tôn, cổng, cửa giúp ngôi nhà thêm vững chãi, an toàn hơn. Các đơn vị cũng hỗ trợ khoản kinh phí giúp bà Liễu trang trải các chi phí trong cuộc sống.

Bên cạnh nghiệm thu và bàn giao những mái ấm hoàn thiện cho hộ dân đưa vào sử dụng, các địa phương tiếp tục vận động nguồn lực, khởi công thêm nhiều ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà tiếp tục khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Đoàn Thị Tứ (tổ dân phố Hương Sơn Thượng). Ngôi nhà được Chi nhánh Petrolimex Quảng Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo nhà ở, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, năm 2026, toàn thành phố có 1.686 nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, cận nghèo tại 79 xã, phường cần hỗ trợ, gồm 1.448 căn xây mới và 238 căn sửa chữa. Đến nay, các địa phương đã triển khai xây dựng 894 căn nhà, gồm 794 căn xây mới và 100 căn sửa chữa, góp phần tạo điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên.

Ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể thôn Long Thành (xã Tam Xuân) và Đồn Biên phòng Tam Thanh trao tiền hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Liễu. Ảnh: ĐVCC

Nối dài hành trình chăm lo

Cùng với hỗ trợ nhà ở, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, các địa phương đẩy mạnh vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ xóa nhà tạm nhà dột nát, huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Nguồn lực này được sử dụng để chăm lo các hộ khó khăn thông qua nhiều hoạt động như: hỗ trợ sinh kế, nhà ở, chữa bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó…

Tại phường An Hải, chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và khu dân cư. Qua phát động, các tổ chức, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 403 triệu đồng.

Từ nguồn này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa ít nhất hai nhà đại đoàn kết trong năm 2026; trao sinh kế, chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo, học bổng cho học sinh, sinh viên.

Tại các xã miền núi, công tác vận động nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được các địa phương chủ động triển khai hiệu quả. Sau khi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Avương tiếp nhận gần 170 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ cho công tác chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn.

Xã Đông Giang cũng ghi nhận sự chung tay, góp sức của hàng chục tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Tính đến ngày 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang tiếp nhận ủng hộ hơn 390 triệu đồng, góp phần gia tăng nguồn lực, chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định, sự chung tay của các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong xã hội, vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.