Chăm lo người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Doanh nghiệp vì người lao động

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức từ năm 2021 đến nay đã từng bước tạo dựng uy tín, sức lan tỏa và ý nghĩa xã hội ngày càng rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, việc tôn vinh thể hiện sự ghi nhận của tổ chức Công đoàn đối với những doanh nghiệp thực sự quan tâm đến con người, tôn trọng người lao động và cùng người lao động xây dựng sự phát triển lâu dài.

Để được người lao động và tổ chức Công đoàn ghi nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động”, giá trị không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Cao hơn, doanh nghiệp phải tạo việc làm ổn định, bảo đảm và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm đến an toàn, sức khỏe, phúc lợi và đời sống tinh thần của người lao động.

“Doanh nghiệp cũng cần lắng nghe tiếng nói của người lao động, tạo môi trường để mỗi người có cơ hội phát huy năng lực, sáng tạo và tiến bộ; coi trọng đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thực hiện nghiêm túc những nội dung đã cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Đối với người lao động, một cam kết được thực hiện đầy đủ có giá trị hơn rất nhiều những lời nói hay”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Một tiêu chí quan trọng khác là doanh nghiệp tôn trọng, phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động; cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh năm nay, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Chương trình đồng thời chú trọng những doanh nghiệp quan tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ.

Tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, những con số trên cho thấy công tác chăm lo người lao động ngày càng được mở rộng đến các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và từng bước trở thành một giá trị trong văn hóa doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, chương trình đang góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động: doanh nghiệp phát triển nhưng không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển; người lao động được chăm lo nhưng đồng thời phải không ngừng nâng cao năng suất, kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với doanh nghiệp.

“Đó là mối quan hệ hai chiều, bình đẳng về trách nhiệm và cùng hướng tới một mục tiêu chung: doanh nghiệp phát triển, người lao động tiến bộ, quan hệ lao động ổn định, xã hội phát triển bền vững”, ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho tương lai

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, Hội nghị tuyên dương “Doanh nghiệp vì người lao động” và biểu dương “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhằm tôn vinh những đóng góp của doanh nghiệp và người lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và Thủ đô nói riêng.

Tôn vinh công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu.

Theo bà Thái Thu Xương, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp không chỉ là nơi tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn là môi trường tạo việc làm, bảo đảm đời sống, thu nhập và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, cống hiến và phát triển.

Các doanh nghiệp được vinh danh “Vì người lao động” đã thể hiện trách nhiệm bằng những chính sách thiết thực, từ bảo đảm việc làm, thu nhập, an toàn lao động đến chăm lo phúc lợi. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chính sách chăm lo cao hơn quy định của pháp luật, quan tâm sức khỏe, đào tạo, nâng cao tay nghề, đời sống văn hóa, tinh thần và tạo sự gắn kết trong doanh nghiệp.

“Con người luôn là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp và của cả nền kinh tế”, bà Thái Thu Xương khẳng định.

Bà Thái Thu Xương cho rằng, thành công của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của người lao động. Sự tận tâm, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ công nhân, người lao động góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” đã được các cấp Công đoàn và công nhân lao động Thủ đô tích cực triển khai, từng bước trở thành phong trào hành động quan trọng của tổ chức Công đoàn.

“Mục tiêu của phong trào hướng đến là người lao động phải hăng hái lao động, lao động là phải có những sáng kiến. Từ những sáng kiến đó mới nâng cao được năng suất lao động. Năng suất lao động tăng cao thì thu nhập của người lao động được nâng lên”, bà Thái Thu Xương cho biết.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần “Vì người lao động”, xem việc chăm lo cho người lao động là khoản đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của doanh nghiệp, không phải là một khoản chi phí.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, an toàn, sẻ chia, thấu hiểu.

Đối với công nhân lao động, bà Thái Thu Xương đề nghị không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Phát huy vai trò của người lao động trong giai đoạn mới

Cùng được tôn vinh tại hội nghị là những “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu”, những người trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, điểm chung của những công nhân được tôn vinh là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, năng động, sáng tạo; có những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều người còn là đoàn viên tích cực, gương mẫu, có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn và tập thể người lao động.

Bài Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và những thay đổi nhanh của thị trường lao động, người công nhân Thủ đô đứng trước yêu cầu không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bà Thái Thu Xương cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn cần triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong quản lý đoàn viên, điều hành hoạt động và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Công đoàn.

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao, thương hiệu doanh nghiệp không chỉ được khẳng định bằng sản phẩm, doanh thu hay thị phần. Uy tín và sức mạnh thương hiệu còn được đo bằng cách doanh nghiệp đối xử với những người ngày ngày tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị cho doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động, thực hiện nghiêm túc các cam kết, tôn trọng đối thoại, tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn cũng chính là doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu từ bên trong.

Hội nghị vì vậy không chỉ là sự ghi nhận đối với 30 doanh nghiệp và những công nhân lao động tiêu biểu được vinh danh, mà còn gửi đi thông điệp về việc tôn trọng người lao động, bảo đảm việc làm, thực hiện đúng cam kết, xây dựng đối thoại thực chất và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động.