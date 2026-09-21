Chăm lo người lao động, giữ nguồn lực phát triển

Đặc biệt, khi thành phố áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, thu hút thêm các dự án đầu tư quy mô lớn, sẽ hình thành và đưa vào hoạt động thêm nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, nhu cầu về nguồn nhân lực sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, giữ chân người lao động (NLĐ) là một trong những yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố.

Thời gian qua, hàng loạt giải pháp về an sinh xã hội đã được Đồng Nai triển khai hiệu quả, nhất là sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Điều đó cho thấy Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nói chung, NLĐ nói riêng.

Trước hết, thành phố tập trung thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, qua đó tạo thêm việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho NLĐ. Cùng với đó là các chính sách an sinh thiết thực như: triển khai 19 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 12 ngàn căn hộ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho NLĐ; thực hiện các chương trình: Phúc lợi đoàn viên, Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn, Bữa cơm Công đoàn, Đám cưới tập thể, Tư vấn pháp luật miễn phí… Qua đó đã hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần tạo dựng niềm tin, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển một đô thị hiện đại, việc giữ chân NLĐ, nhất là lao động chất lượng cao, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và dài hạn hơn. Bên cạnh các chính sách an sinh đang được thực hiện hiệu quả, thành phố cần có chiến lược đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; có chính sách đủ sức hấp dẫn để thu hút chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham gia các dự án quy mô lớn, các ngành công nghệ lõi, công nghệ cao.

Về phía doanh nghiệp, chăm lo NLĐ không chỉ dừng ở việc nâng cao thu nhập mà còn phải thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động... Đồng thời cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tự động hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm cường độ lao động và cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ.

Đối với tổ chức Công đoàn, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đưa các chính sách chăm lo đến gần hơn với NLĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Khi Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy, NLĐ sẽ có thêm niềm tin để yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và thành phố.

Chăm lo tốt đời sống NLĐ không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp, nguồn lực phát triển. Mỗi căn nhà ở xã hội được xây dựng, mỗi chính sách phúc lợi được thực hiện, mỗi trường học, thiết chế văn hóa được đầu tư và mỗi quyền lợi chính đáng của NLĐ được bảo vệ đều góp phần vun đắp niềm tin. Từ đó, NLĐ có thể yên tâm sinh sống, làm việc, gắn bó lâu dài và góp sức xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.