Chăm lo người cao tuổi trong thời đại số

Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhiều đại biểu cho rằng cần quan tâm đến chất lượng phát triển, đặc biệt là việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, người cao tuổi, người yếu thế.

Có đại biểu nhận định, công tác chăm lo người cao tuổi, người yếu thế là định hướng rất quan trọng và cần được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Thực tế cho thấy, trong điều kiện dân số đang già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi ngày càng lớn. Thế nhưng hiện nay nhiều người cao tuổi không có lương hưu, không nơi nương tựa, công tác bảo trợ người khuyết tật, người yếu thế còn gặp nhiều khó khăn.

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Do đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng cao mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện ngân sách và mức sống thực tế; ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, nhất là những địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc nắm chắc hoàn cảnh của từng đối tượng, bảo đảm chính sách đến đúng người, kịp thời, thuận tiện, không để người dân gặp khó khăn trong tiếp cận các chế độ, chính sách.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, có thể thấy đây là những đề xuất có cơ sở trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội thường ngày. Nếu không được quan tâm, người cao tuổi, người yếu thế có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Khi công nghệ len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống thì việc số hóa các dịch vụ thiết yếu như dịch vụ công, thanh toán-chi trả, gọi xe, mua sắm... có thể tạo sự thuận tiện hơn cho người trẻ, nhưng cũng có thể trở thành rào cản với người cao tuổi, người yếu thế.

Nguyên nhân dẫn đến khoảng cách số không chỉ là chuyện thiếu thiết bị thông minh hay kết nối mạng mà còn nằm ở kỹ năng tiếp cận và điểm nghẽn tâm lý. Đáng lo ngại hơn, tình trạng lừa đảo công nghệ cao nhắm vào người cao tuổi đang gia tăng, biến không gian số thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Do đó, việc số hóa cần có lộ trình chuyển tiếp phù hợp. Các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng và tích hợp các lớp cảnh báo an toàn. Các địa phương cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các thao tác cho người dân, nhất là người cao tuổi ngay tại nhà, tại khu dân cư. Lợi ích của người cao tuổi, người yếu thế cần được xác định là một điều kiện quan trọng khi thiết kế, phát triển công nghệ. Đây là việc làm thiết thực trên hành trình chăm lo đời sống người cao tuổi, người yếu thế trong bối cảnh hiện nay.