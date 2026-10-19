Chăm lo người cao tuổi: Đưa chính sách đến gần cuộc sống

Đưa dịch vụ đến gần người cao tuổi

Mới đây, tại phòng sinh hoạt cộng đồng khu CT2C, ngõ 34 Hoàng Cầu, Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa tổ chức buổi truyền thông chuyên đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nối tiếp hoạt động thăm khám trực tiếp, chương trình cung cấp kiến thức phòng bệnh và hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc tại gia đình.

Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa tham gia buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe. Ảnh: H.Duy

Đông đảo hội viên người cao tuổi được các chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức về những bệnh thường gặp ở tuổi già như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Các cụ cũng được tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực phù hợp và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Ghi nhận tại chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí ở Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 23, Hội trường 1A tập thể Nguyễn Ái Quốc, có 173 người dân tham gia, trong đó có 153 người cao tuổi. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm và tư vấn. Hoạt động ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân đăng ký khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí. Ảnh: H.Duy

Việc đưa dịch vụ về khu dân cư giúp giảm trở ngại đi lại, nhất là đối với những người bị hạn chế vận động hoặc người cần đưa đón. Bà Hoàng Thị Ngân, 83 tuổi, ở phố Đặng Tiến Đông chia sẻ, việc được khám sức khỏe ngay tại khu dân cư giúp bà thuận tiện đi lại và có thêm cơ hội được bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm cho người cao tuổi tại chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: H.Duy

Bên cạnh thăm khám, hướng dẫn tự chăm sóc là nội dung cần thiết đối với người cao tuổi. Kiến thức chuyên môn được truyền đạt dễ hiểu, gắn với sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe. Sự kết hợp giữa khám, sàng lọc và truyền thông cũng tạo cơ hội để người dân hiểu rõ hơn vai trò của việc kiểm tra định kỳ.

Giám đốc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa Trần Minh Châm cho biết, tổ chức khám ngay tại khu dân cư vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa giúp ngành y tế nắm bắt tình hình sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật để tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị.

Theo bác sĩ Trần Minh Châm, phường đặt mục tiêu ít nhất 95% người cao tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Để tiến gần mục tiêu này, các đợt khám cần gắn với hồ sơ theo dõi, hướng dẫn kiểm tra tiếp theo và kết nối cơ sở chuyên môn khi cần thiết. Sự liên tục trong chăm sóc sẽ giúp các hoạt động tại cộng đồng phát huy hiệu quả lâu dài.

Chung tay chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền cho biết, chăm lo người cao tuổi cần sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng. MTTQ phường chú trọng nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của người dân, quan tâm những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động các nguồn lực cùng tham gia chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và tạo điều kiện để các cụ tiếp tục đóng góp phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền cùng Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Giám đốc Trạm Y tế phường thăm hỏi người dân tại buổi khám sức khỏe. Ảnh: H.Duy

Trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa triển khai hoạt động đến 23 chi hội, phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho hội viên và người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lập danh sách người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người cao tuổi, để có cơ sở hỗ trợ kịp thời.

Các câu lạc bộ văn nghệ, sức khỏe dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng tạo thêm không gian giao lưu, rèn luyện phù hợp với sức khỏe của các cụ. Hội cũng vận động các chi hội lựa chọn một ngày trong tháng 10 để vệ sinh đường, ngõ, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Qua những hoạt động này, người cao tuổi vừa được chăm lo, vừa tiếp tục tham gia công việc chung của cộng đồng.

Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa tham gia vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Ảnh: H.Duy

Việc duy trì các hoạt động cần gắn với nhu cầu, điều kiện sức khỏe và nguyện vọng của hội viên. Với những người cao tuổi hạn chế vận động, sống một mình hoặc thiếu người hỗ trợ, sự quan tâm từ chi hội, tổ dân phố và gia đình càng có ý nghĩa trong việc kết nối với dịch vụ chăm sóc và các hoạt động phù hợp.

Về cơ sở pháp lý, Điều 17 Luật Thủ đô năm 2026 giao HĐND thành phố quy định chính sách phát triển y tế, an sinh xã hội, trong đó có dịch vụ khám, chữa bệnh lưu động, từ xa và khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí định kỳ cho người dân. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo lộ trình phù hợp, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Luật cũng giao HĐND thành phố quy định các nội dung để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu người cao tuổi; hỗ trợ, khuyến khích sử dụng lao động là người cao tuổi, gắn với an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ sở để thành phố cụ thể hóa chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế.