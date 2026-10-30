Chăm lo lòng dân, bền chặt khối đoàn kết

Lắng nghe từ những việc dân cần

Đầu tháng 9, đoạn đường tại thôn Thào Sa Chải, xã Nậm Có được sửa chữa, đáp ứng mong mỏi nhiều năm của người dân. Với bà con, niềm vui không chỉ là đi lại thuận tiện hơn, mà còn là kiến nghị về tuyến đường xuống cấp đã được lắng nghe và giải quyết.

Cán bộ MTTQ Việt Nam xã, thôn cùng người dân kiểm tra đoạn đường vừa được sửa chữa ﻿tại thôn Thào Sa Chải.

Chị Hảng Thị Khua, thôn Thào Sa Chải, cho biết: “Đoạn đường xuống cấp, chúng tôi kiến nghị lên Ban Công tác Mặt trận thôn, nay đã được sửa chữa để chúng tôi đi lại rất thuận tiện hơn”.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ngay tại khu dân cư có ý nghĩa quan trọng. Từ phản ánh của người dân, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét. Khi kiến nghị được giải quyết bằng công trình cụ thể, bà con có thêm cơ sở để tin tưởng, tiếp tục phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống.

Đoạn đường ở thôn Thào Sa Chải sau sửa chữa giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện.

Thôn Thào Sa Chải có 172 hộ, với 939 nhân khẩu. Với bà con, nhu cầu đi lại, vận chuyển phục vụ sản xuất luôn là mối quan tâm thường trực, nên việc sửa chữa đường giao thông càng trở nên cấp thiết. Trong năm 2026, thôn đã sửa chữa 2 đoạn đường với tổng chiều dài hơn 1 km, góp phần tháo gỡ khó khăn trong đi lại của người dân.

Anh Vàng A Thênh, cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn Thào Sa Chải, cho biết: “Ban tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của bà con, tổng hợp, báo cáo cấp trên, đề xuất hỗ trợ xây dựng, sửa chữa những tuyến đường phục vụ đi lại và phát triển sản xuất”.

Ở Thào Sa Chải, vai trò cầu nối của Mặt trận được thể hiện từ việc lắng nghe, phản ánh và phối hợp giải quyết kiến nghị của người dân. Đoạn đường được sửa chữa không chỉ giúp đi lại thuận tiện, mà còn để bà con cảm nhận được tiếng nói của mình được coi trọng. Khi cán bộ gần dân, nắm đúng nhu cầu, kiên trì tháo gỡ khó khăn, việc tuyên truyền, vận động càng thêm sức thuyết phục. Từ những việc làm thiết thực, niềm tin được bồi đắp, trách nhiệm của mỗi gia đình trong xây dựng khu dân cư cũng được khơi dậy.

Cán bộ Mặt trận xã, thôn thăm mô hình được hỗ trợ bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu ﻿quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại thôn Tà Ghênh.

Đồng hành để lo sinh kế cho người dân

Bên cạnh nhu cầu về giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất là vấn đề được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Có đặc biệt quan tâm. Đối với những gia đình còn khó khăn, có thêm tư liệu sản xuất là điều kiện để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân được hỗ trợ trâu, bò, ngựa sinh sản. Ban Công tác Mặt trận các thôn tham gia nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của bà con, tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ.

Anh Giàng A Vảng - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tà Ghênh, cho biết: “Đời sống của nhiều hộ dân còn khó khăn nên bà con rất phấn khởi khi được hỗ trợ trâu, bò. Sự hỗ trợ thiết thực cũng giúp người dân thêm tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Với các hộ thiếu nguồn lực, con giống sinh sản mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế. Để có thu nhập ổn định, người dân cần chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ. Vì vậy, Mặt trận cần nắm đúng nhu cầu, theo sát quá trình thực hiện, phối hợp tháo gỡ khó khăn; đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, ý thức trách nhiệm của từng gia đình. Sự đồng hành ấy giúp chính sách đi vào cuộc sống, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công trình nước sạch hoàn thành, giúp người dân có nguồn nước sinh hoạt bảo đảm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

9 tháng năm 2026, Nậm Có đã triển khai đảm bảo tiến độ 13 công trình, dự án trên địa bàn; hỗ trợ hơn 100 trâu, bò, ngựa. Đồng thời phát triển đàn gia súc hơn 12.380 con. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã Nậm Có hiện đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,51% (giảm 13% so với năm 2025).

Nậm Có đã phát triển đàn gia súc hơn 12.380 con.

Những kết quả ấy có sự chung sức của Mặt trận trong vận động, phản ánh nguyện vọng Nhân dân. Trước thực tế tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Mặt trận cần tiếp tục lắng nghe, nắm đúng nhu cầu, phối hợp hỗ trợ phù hợp, giúp người dân từng bước cải thiện sinh kế.

Củng cố niềm tin từ cơ sở

Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Có tổ chức hơn 20 buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 87 ý kiến, kiến nghị. Từ nhu cầu sửa đường đến hỗ trợ sản xuất, người dân bày tỏ nguyện vọng, góp ý xây dựng địa phương. Giá trị của đối thoại còn ở trách nhiệm tổng hợp, chuyển kiến nghị đúng cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết. Qua đó, Mặt trận phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Có tổ chức hơn 20 buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Ông Sùng A Dê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Có, cho biết: “Để duy trì sự gắn bó với cơ sở, Mặt trận xã phân công các tổ chức đoàn thể, thành viên phụ trách từng thôn, trực tiếp nắm bắt tình hình. Cách làm này tạo điều kiện để cán bộ hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người dân, kịp thời ghi nhận vấn đề phát sinh trong đời sống. Khi cán bộ gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân thì bà con càng thêm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực ủng hộ và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương”.

Từ tinh thần đoàn kết, người dân thôn Có Thái hỗ trợ nhau thu hoạch lúa.

Từ những đoạn đường được sửa chữa đến nguồn hỗ trợ sinh kế, công tác Mặt trận ở Nậm Có luôn gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Mỗi kiến nghị được lắng nghe, mỗi khó khăn được quan tâm tháo gỡ góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa Mặt trận với Nhân dân. Khi quyền làm chủ được phát huy, nguyện vọng chính đáng được giải quyết, người dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia công việc chung. Đó là nền tảng bồi đắp khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.