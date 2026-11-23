Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 125-KL/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Kết luận số 125-KL/TW, sau 13 năm thực hiện Kết luận số 59-KL/TW ngày 9/4/2013 của Ban Bí thư khóa XI về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống, chính sách hỗ trợ đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống từng bước đi vào nền nếp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những người có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước, đồng thời động viên, khích lệ người thụ hưởng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục hoàn thiện chính sách phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Kết luận số 125-KL/TW, đối tượng được hưởng chính sách là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong ngành, lĩnh vực; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuộc một trong các nhóm:

a) Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ;

b) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, đề nghị;

c) Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chưa thuộc các nhóm đối tượng quy định tại Điểm a đáp ứng đủ các điều kiện: Có tổng thời gian hoạt động, cống hiến từ đủ 30 năm trở lên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hoá, có ít nhất một trong các hình thức ghi nhận, tôn vinh: Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên; là đồng tác giả hoặc thành viên có đóng góp trực tiếp, được ghi nhận trong hồ sơ tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (giải thưởng tặng cho tập thể). Được ban chấp hành hội chuyên ngành Trung ương, hội ngành toàn quốc nơi sinh hoạt hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi cư trú xác nhận quá trình hoạt động, cống hiến, thành tích và đề nghị.

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt đối với người không thuộc đối tượng nêu trên nhưng có nhiều cống hiến đặc biệt, được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận và được cơ quan có trách nhiệm quy định.

Tại Kết luận số 125-KL/TW, Ban Bí thư cũng định hướng chính sách, xem xét hỗ trợ đời sống; chăm sóc sức khỏe vinh, phát huy vai trò nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến; quy định chế độ và mức hưởng đối với đối tượng đủ điều kiện.

Về tổ chức thực hiện, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Kết luận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương; Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI. Các chế độ, chính sách tại Kết luận này được thực hiện từ ngày 01/11/2026.

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