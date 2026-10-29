Chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân theo cách gần gũi

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo.

Tham gia hội thảo còn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành có liên quan; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công tác tư tưởng, xây dựng giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

Sự cần thiết xây dựng Đề án xuất phát từ các yếu tố: Sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ công nhân, lao động trong thời kỳ mới; yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của khoa học - kỹ thuật; thực trạng đời sống vật chất, tinh thần, nhận thức chính trị, tư tưởng của đội ngũ công nhân Việt Nam hiện nay; những đặc điểm của đội ngũ công nhân, lao động trong thời kỳ mới và trong bối cảnh chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chánh

Ngoài ra, đặc điểm của tổ chức công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thực trạng công tác tư tưởng và đội ngũ làm công tác tư tưởng trong tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay; vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới nói riêng; bối cảnh mới đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng nói chung, trong đó có công tác tư tưởng đối với đội ngũ công nhân, cả về nội dung, phương thức và biện pháp.

Trong đó, đáng chú ý là việc chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là công nhân trẻ, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao khả năng nhận diện, tiếp nhận và xử lý thông tin, giữ vững lập trường chính trị trước những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của công nhân trong lao động sản xuất, các phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp về cách xây dựng kết cấu nội dung Đề án, qua đó đánh giá, chỉ rõ thực trạng để đưa ra giải pháp. Đồng thời, cần chuyển hóa nội dung tuyên truyền thành hành động. Đặc biệt là cần cung cấp các bộ tài liệu dưới hình thức video để những người lao động làm việc phân tán xem được trên điện thoại di động.

Bên cạnh đó, một số ý kiến từ các cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng công nhân cần được định hướng tư tưởng bằng những cách gần gũi hơn. Do đó nên có những giải pháp cụ thể để cấp cơ sở thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công nhân lao động bởi đây là đối tượng rất dễ bị kích động lôi kéo. Việc phát huy vai trò định hướng tư tưởng của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó nhằm bảo đảm phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền cần gắn với việc lựa chọn những chính sách gần gũi, thiết thực với công nhân.

"Tiếp thu các ý kiến góp ý, Đề án cần thể hiện rõ nội dung tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp với đặc thù công nhân làm việc theo ca, kíp. Trong đó, có thể tăng cường sử dụng video ngắn, nội dung trực quan để người lao động dễ tiếp cận" - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.