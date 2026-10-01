Chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số - từ chính sách đến cuộc sống - Kỳ 2: Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào DTTS

Diện mạo kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc Mông xã Pà Cò khởi sắc.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất

Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Mông chiếm 65% dân số, đời sống người dân Pà Cò còn nhiều khó khăn. Giao thông chia cắt, hạ tầng thiếu và yếu là những trở ngại lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từng bước tháo gỡ khó khăn, năm 2025, Pà Cò được hỗ trợ tổng kinh phí 10 tỷ đồng từ các chương trình, dự án của Trung ương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh, từ nguồn kinh phí này, địa phương đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 8 công trình, góp phần cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực tế cho thấy, thông qua lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, tỉnh tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nguồn vốn các năm chuyển tiếp sang thực hiện năm 2026 là 488 tỷ đồng.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai, giải ngân nguồn vốn được giao. Đến ngày 31/5/2026, nguồn vốn đầu tư đã giải ngân 24,6 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp, tính đến hết ngày 30/4/2026, giải ngân gần 8,7 tỷ đồng.

Bản sắc văn hóa dân tộc Mường được gìn giữ, bảo tồn và phát huy trong đời sống cộng đồng.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng nâng cao nhận thức, chăm lo đời sống xã hội vùng DTTS. Năm 2026, kinh phí thực hiện truyền thông “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” và “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” là 720 triệu đồng.

Đồng thời dự kiến tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giới tính và bình đẳng giới cho khoảng 800 người dân vùng DTTS và miền núi; phát hành tờ rơi, sổ tay hướng dẫn tuyên truyền, triển khai tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ nheo, cờ chuối... nhằm góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Nỗ lực vượt khó, chăm lo đồng bào DTTS

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 1.195 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó 487 thôn đặc biệt khó khăn; 72 xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, gồm 9 xã khu vực I, 11 xã khu vực II và 52 xã khu vực III.

Kinh tế, đời sống người dân vùng DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng DTTS, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn vẫn cao so với các khu vực khác.

Việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng tác động nhất định đến quá trình triển khai và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tiến độ thực hiện, giải ngân một số nội dung, tiểu dự án, dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp sang năm 2026 tại một số địa phương còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp.

Giao thông vùng cao xã Đà Bắc được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả các chính sách chăm lo cho đồng bào DTTS, theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hùng Cường, thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống, kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở tiếp tục phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là nhiệm vụ năm 2026; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách dành cho vùng DTTS và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đồng bào DTTS vươn lên, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh.