Chăm lo đời sống, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn KTQP Lâm Đồng cho biết, Đoàn KTQP Lâm Đồng hiện thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 6 xã vùng khó khăn của tỉnh Lâm Đồng với gần 82.000 người dân sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 57,3%. Địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, vì vậy, đơn vị xác định chăm lo, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đoàn KTQP Lâm Đồng trao dê lai giống hỗ trợ sinh kế cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Từ thực tiễn địa bàn, Đoàn KTQP Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bào. Trong đó, mô hình nuôi dê lai vừa được đơn vị triển khai thực hiện giúp đỡ cho 64 hộ đồng bào tại các xã Phúc Thọ Lâm Hà, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3 và Đam Rông 4. Theo đó, đơn vị đã hỗ trợ 320 con giống cho 64 hộ dân và hướng dẫn bà con chăm sóc. Đến nay, đàn dê đang kỳ phát triển và hứa hẹn sẽ góp phần cải thiện cuộc sống dân bản. Đây là hoạt động nằm trong dự án phát triển kinh tế - xã hội, mô hình “Bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” khu KTQP Bắc Lâm Đồng.

Ông Đa Cát Tư, người có uy tín ở thôn Đại Nhinh, xã Đam Rông 4 xúc động chia sẻ: “Điều bà con trân quý không chỉ là những con dê được bộ đội trao tặng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia chân thành của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP Lâm Đồng. Bộ đội không chỉ trao cho bà con sinh kế, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo. Từ những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy, tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt, để bà con luôn tin yêu, coi bộ đội như những người thân trong gia đình”.

Đoàn KTQP Lâm Đồng tặng nhà tình nghĩa quân dân cho ông K’Xuyên, ngụ thôn Phi Tô, xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ năm 2019 đến nay, Đoàn KTQP Lâm Đồng còn xây tặng hơn 120 căn nhà tình nghĩa quân - dân; hỗ trợ 68 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức hàng chục đợt khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân. Mỗi công trình, phần việc không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào.

Cùng với chăm lo đời sống nhân dân, đơn vị chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đời sống cộng đồng, người có uy tín trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con; vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố sự đồng thuận từ cơ sở. Thông qua việc thường xuyên thăm hỏi, trao đổi, phối hợp với các chức sắc, chức việc tôn giáo, đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy khẳng định: “Chúng tôi xác định, muốn dân tin, dân đồng thuận thì phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực, giải quyết những khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.