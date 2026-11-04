Chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân

Đầu tư phát triển giáo dục vùng biên

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển giáo dục quốc gia giai đoạn 2025-2030, hướng tới nền giáo dục quốc dân, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị kiểm đếm, đôn đốc tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới ngày 3/10/2026, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long khẳng định, xây dựng Trường PTNT liên cấp các xã biên giới là một chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đối với các dự án xây dựng trường học vì học sinh thân yêu, vì đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị kiểm đếm, đôn đốc tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới (Ảnh: Bộ Công an)

Xây dựng Trường PTNT liên cấp tại các xã vùng biên giới không chỉ đơn thuần là việc triển khai một dự án hạ tầng giáo dục, mà còn là trung tâm văn hoá, điểm tựa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; là công trình gắn kết cộng đồng, tạo nguồn nhân lực tương lai cho các địa bàn trọng yếu về an ninh, trật tự. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Đảng, Nhà nước giao cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân với mục tiêu đầu tư phát triển giáo dục biên giới, vừa nâng cao dân trí, vừa tăng cường an ninh – quốc phòng, củng cố nền thế trận an ninh, thế trận lòng dân tại tuyến đầu của Tổ quốc.

Qua việc xây dựng các trường học ở khu vực biên giới cho thấy tinh thần gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân không chỉ thể hiện sự có mặt khi nhân dân cần giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống, đo bằng những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống của nhân dân. Những vấn đề thiết thực của nhân dân được quan tâm, giải quyết, chủ động nắm bắt những khó khăn từ cơ sở, chăm lo những địa bàn còn nhiều thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ em, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân là mục tiêu hướng tới.

Lấy sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu

Dưới góc độ bảo đảm an ninh trật tự, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, chủ trương xây dựng trường PTNT là chủ trương góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường phòng ngừa xã hội, tạo nền tảng ổn định từ cơ sở. Đồng thời, cũng là cách tiếp cận mang tính chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Việc lực lượng Công an nhân dân được giao tham gia xây dựng các trường biên giới thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan, đơn vị trong các khâu khảo sát, lựa chọn địa điểm, huy động nguồn lực và tổ chức thi công. Trước thực tế đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Tiến độ được cụ thể hóa đến từng dự án, từng công đoạn, các vướng mắc phát sinh được kịp thời tháo gỡ.

Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Bộ Công an)

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành và nhà thầu, các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ. Trong 21 dự án khởi công năm 2025, đã có 11 dự án hoàn thành 100%; 6 dự án đạt khối lượng trên 90%; 3 dự án đạt khoảng 70% và 1 dự án đạt 63%, đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tại các công trình đã hoàn thành, học sinh đã được đón vào ở nội trú để vận hành thử nghiệm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, từng bước đưa công trình vào phục vụ thực tế.

“Mọi hoạt động công tác của lực lượng Công an nhân dân đều hướng tới mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đây là quan điểm nhất quán, lấy sự bình yên, an toàn và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Tinh thần “kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” không chỉ thể hiện ở phẩm chất, tác phong mà phải được cụ thể hóa bằng hành động và trách nhiệm đối với Nhân dân” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Khi những chủ trương lớn được hiện thực hóa bằng các công trình mang lại lợi ích thiết thực, niềm tin của Nhân dân được củng cố, thế trận lòng dân được tăng cường. Đó cũng là nền tảng quan trọng để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.