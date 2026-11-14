Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Nhandan.vn

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3 và 6, phường Ba Đình.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ba Đình là địa danh thiêng liêng, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia.

Niềm tự hào ấy nhắc nhở mỗi cán bộ, người dân về trách nhiệm gìn giữ truyền thống, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, góp phần làm đẹp hình ảnh Thủ đô và đất nước.

VĂN HÓA CỦNG CỐ ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT TẠO SỨC MẠNH PHÁT TRIỂN

Biểu dương những kết quả của khu dân cư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng sự sẻ chia, đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn; ghi nhận đóng góp của cán bộ Mặt trận, tổ dân phố và những người tận tụy chăm lo đời sống cộng đồng.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị phải làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, góp phần xây dựng con người và củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại ngày hội. Ảnh: Nhandan.vn

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đoàn kết là giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình; để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045, cần phát huy sức mạnh toàn dân, khơi dậy ý chí vươn lên và khả năng sáng tạo của mỗi người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành quả phát triển phải được thể hiện ở cuộc sống ấm no, bình yên của mỗi gia đình, ở cơ hội học tập, lao động, tiến bộ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PHÁT TRIỂN THIẾT CHẾ VĂN HÓA, CHĂM LO SỨC KHỎE VÀ GIÁO DỤC

Trao đổi với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, xây dựng cộng đồng gắn bó, có trách nhiệm với nhau.

Đặc biệt, cần bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Nhandan.vn

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là thiết chế quan trọng, vừa phục vụ sinh hoạt của chi bộ, tổ Đảng, triển khai chủ trương, chính sách của địa phương, vừa là nơi gắn kết cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập và sinh hoạt chung của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố và phường rà soát các cơ sở hiện có để bố trí địa điểm phù hợp; mong muốn phường Ba Đình gương mẫu thực hiện trước, cụm dân cư số 1 đi đầu triển khai.

Nhấn mạnh yêu cầu chăm lo chu đáo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị quan tâm đến mọi đối tượng, từ người cao tuổi, trẻ em đến người lao động và người đã nghỉ hưu, bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Cùng với nâng cao chất lượng trạm y tế, tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh thường xuyên, cần tiến tới xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ khu phố nhằm bảo đảm mọi người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Đối với giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt quan tâm việc học tập của trẻ em, bảo đảm tất cả các cháu, không phân biệt hoàn cảnh hay điều kiện gia đình, đều được đến trường.

Đồng thời, cần tạo điều kiện để thanh thiếu niên ở độ tuổi 17–18 tiếp tục học tập, đào tạo nghề, không rơi vào tình trạng không được đi học, chưa đến tuổi lao động và thiếu định hướng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Nhandan.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý trong điều kiện hiện nay, lao động phổ thông cũng cần có tri thức, kỹ năng và trình độ chuyên môn, không chỉ dựa vào sức lao động. Vì vậy, cần tiếp tục cải cách giáo dục, mở rộng cơ hội học nghề, học chuyên sâu để thanh niên có điều kiện đóng góp cho đất nước.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân cùng chung sức thực hiện những nhiệm vụ thiết thực gắn với đời sống, quyền lợi của người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp được vun đắp bằng hành động cụ thể, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó; góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, Tổ dân phố số 1 ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố ba nhất về an ninh, trật tự”, tập trung vào ba tiêu chí: cộng đồng đoàn kết nhất, địa bàn an toàn nhất và phát huy hiệu quả nhất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trao quà tặng các cá nhân, gia đình tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.