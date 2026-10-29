Chăm lo đời sống cho hội viên

Hội CCB phường Thống Nhất thăm, tặng quà hội viên nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội CCB phường Thống Nhất hiện có 1.286 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội. Hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của hội viên, Hội chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ được chú trọng. Các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai gắn với các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn Hội có 3 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên CCB làm chủ, 2 hợp tác xã, 2 trang trại và 65 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Hội tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư chăn nuôi, sản xuất và mở rộng kinh doanh dịch vụ. Hiện Hội quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 281 hộ vay; tổng dư nợ ủy thác trên 18 tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, cận nghèo và tăng số hộ khá, giàu.

Các mô hình như “Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, “Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản”, “Tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại rác thải”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Quỹ nghĩa tình CCB” tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Chi hội Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3/2 Hòa Bình trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình CCB Nguyễn Văn Minh.

Bên cạnh mặt trận phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống tinh thần và an sinh xã hội cũng luôn được Hội đặc biệt quan tâm. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên nhân các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hay khi hội viên ốm đau, hoạn nạn được duy trì đều đặn. Đặc biệt, phong trào xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” đã trở thành biểu tượng đẹp của tình đồng chí, đồng đội tại địa phương. Những mái ấm kiên cố được dựng lên từ sự đóng góp của hội viên và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, yên tâm vui sống tuổi già.

Tháng 10/2026, gia đình CCB Nguyễn Văn Minh, ở tổ dân phố số 5 vui mừng đón nhận căn nhà được sửa chữa với sự hỗ trợ của các cấp Hội CCB, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, gia đình, dòng họ và Nhân dân địa phương.

Bà Phạm Thị Kền, vợ CCB Nguyễn Văn Minh xúc động chia sẻ: “Căn nhà cũ của gia đình đã xuống cấp từ nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa bão đến cả nhà đều lo sợ. Do kinh tế khó khăn cộng với tuổi đã cao nên gia đình chỉ mong có chỗ che mưa, che nắng. Nay mong ước đã thành hiện thực nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội CCB, cấp ủy, chính quyền, gia đình, dòng họ và đồng đội”.

Những việc làm thiết thực của Hội CCB phường Thống Nhất đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình đồng chí, đồng đội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.