Chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở phường Bỉm Sơn

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Là thành viên trong gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng chất độc hóa học, gia đình anh Nguyễn Quốc Việt, ở tổ dân phố Nghĩa Môn nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc tự xây dựng một ngôi nhà mới đối với gia đình anh gần như vượt quá khả năng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, tháng 7/2026, gia đình anh Việt đã xây dựng được ngôi nhà mới với tổng kinh phí khoảng 290 triệu đồng. Có nơi ở khang trang, an toàn, các thành viên trong gia đình thêm yên tâm ổn định cuộc sống.

Niềm vui an cư cũng đến với ông Nguyễn Hoành Thọ, 66 tuổi, thân nhân liệt sĩ ở tổ dân phố Đông Sơn. Tuổi cao, sức yếu, kinh tế eo hẹp, nhiều năm qua ông phải sống trong căn nhà lụp xụp, mái bị tốc, không đủ che chắn mỗi khi mưa gió. Tháng 7/2026, từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của Trường Sĩ quan Lục quân 2, cùng sự đóng góp, giúp đỡ của anh em, họ hàng và bà con trong khu phố, ông đã xây dựng được căn nhà mới rộng 65m2, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Mái nhà kiên cố giúp ông vơi bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống lúc tuổi già.

Những câu chuyện như gia đình anh Việt, ông Thọ là minh chứng cho sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng trong chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo thống kê, sau hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bỉm Sơn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 27 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng nguồn lực khoảng 1,54 tỷ đồng. Trong đó, riêng 9 tháng năm 2026 đã xây mới, sửa chữa 18 căn nhà (11 căn xây mới, 7 căn sửa chữa), với tổng nguồn lực 940 triệu đồng.

Không chỉ quan tâm hỗ trợ nhà ở, MTTQ phường còn kết nối, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phường đã vận động trao tặng 1.739 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn, với tổng trị giá 720,8 triệu đồng. Triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đến ngày 15/9, đã có 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ dân phố trên địa bàn ủng hộ 277,5 triệu đồng, tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn, cho biết: “Để việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, MTTQ phường và các tổ chức thành viên phối hợp rà soát, thẩm định hoàn cảnh, điều kiện nhà ở của từng hộ, trên cơ sở đó thống nhất phương án xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng của gia đình. Trong quá trình triển khai, ban công tác mặt trận ở khu dân cư vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, người dân đóng góp ngày công, tiền và vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Qua đó, không chỉ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn mà còn hạn chế gánh nặng vay mượn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng”.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia các hoạt động vì người nghèo. Qua đó, từng bước huy động thêm nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, nghĩa tình.